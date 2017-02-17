Министр обороны США увидел "дугу нестабильности" на границе Европы

Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил о "дуге нестабильности" на границах Европы и за ее пределами и призвал членов НАТО внести свою долю в коллективную оборону. Об этом он заявил на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.

"Союзники НАТО признали 2014 год переломным, и мы более не можем отрицать реальность. Будучи ответственными за наши народы и оберегая их от новых угроз, мы видим нарастание опасностей на разных направлениях. Нестабильность растёт как на границах НАТО, так и за их пределами", - сказал Мэттис.

В пятницу в Германии открылась 53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Центральными темами конференции станут международный терроризм, безопасность в Европе, война в Сирии и конфликт на востоке Украины.

Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Он планирует провести встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Внешнеполитического ведомства ЕС Федерикой Могерини.