Василий Попов из партии "Яблоко" получил убежище в Финляндии

Лидер карельского отделения партии "Яблоко" Василий Попов получил политическое убежище в Финляндии. Финские власти рассматривали вопрос о его предоставлении больше года. Миграционная служба Финляндии пришла к выводу, что у Попова имеются основания опасаться гонений на своей родине. Ему предоставлено убежище сроком на 4 года. Отныне он обладает неограниченным правом на работу и находится под защитой финских властей, сообщает сайт Gubdaily.ru.

Весной 2015 этого года Петрозаводский городской суд заочно арестовал Попова по обвинению в мошенничестве с муниципальной собственностью при покупке его супругой, депутатом Законодательного собрания Карелии Анастасией Кравчук здания предприятия "Петропит". Затем его объявили в международный розыск.

Последние полгода Василий Попов находился на территории Финляндии - соседняя страна предоставила ему вид на жительство после того, как он открыл там коммерческую фирму в сфере рекламы.