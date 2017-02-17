Суд в Москве выдал повторный ордер на арест Уильяма Браудера

В Москве Тверской районный суд 17 февраля повторно выдал ордер на арест Уильяма Браудера, возглавляющего Фонд "Справедливость для Сергея Магнитского". Ордер выдан также на арест Ивана Черкасова, коллеги Браудера.

В официальном сообщении Фонда говорится, что постановления суда стало реакцией властей на международную кампанию за введение санкционного законодательства против России в связи с делом Магнитского. В декабре 2016 года президент США подписал "Закон Магнитского". Тогда же президент Эстонии подписал аналогичный закон. В последовавшие месяцы российские власти неоднократно выпускали распоряжения, которые привели к повторному постановлению Тверского суда о выпуске ордера на арест.

Как считают в Фонде "Справедливость для Сергея Магнитского", действия российского суда направляются Федеральной службой безопасности России.

Юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 года и впоследствии, посмертно, был признан виновным в неуплате налогов. Адвокаты, семья и коллеги покойного, в том числе Уильям Браудер, настаивают, что его уголовное преследование было незаконным. Они заявляют, что Магнитский оказался в тюрьме после того, как раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.