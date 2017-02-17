"Врачи без границ" продолжают расследовать авиаудар по госпиталю

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" получила новые подтверждения причастности России и сирийского режима Башара Асада к бомбардировке в прошлом году госпиталя, в котором работали сотрудники этой организации.

Видео и фотографии, запечатлённые медицинским персоналом госпиталя, гражданскими активистами и местными жителями селения Маарет аль-Нуман в провинции Идлиб 15 февраля 2016 года, были исследованы специалистами в Великобритании. При ударах по лечебному учреждению погибли 25 человек, сообщает британская газета The Guardian.

Исследователи узучили множество оцифрованных свидетельств в виде фотографий и видеоматириалов. Россия отрицает свою причастность к нанесению удара.

"Врачи без границ" продолжают настаивать на проведении международного независимого расследования – главным образом, при посредничестве Совета безопасности ООН. Мего Терциан, глава французского отделения организации "Врачи без границ", заявил, что выводы, сделанные специалистами британской компании Forensic Architecture, не могут считаться "100-процентными доказательствами", но представленные заключения "лучше, чем ничего". "Мы хотим правды", – заявил Терциан. – "Этого будет трудно добиться, но только так можно разоблачить тех, кто совершил престуления".