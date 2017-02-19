Глава МИД Франции обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро обвинил Россию в попытках повлиять на выборы президента, намеченные на весну этого года. По его словам, Москва может быть причастна к кибератакам на независимого кандидата Эмманюэля Макрона.

Как отметил глава французского МИД, Россия поддерживает таких кандидатов, как ультраправая Марин Ле Пен и правоцентрист Франсуа Фийон. В то же время проевропейский кандидат Макрон подвергся хакерским атакам. Жан-Марк Эйро подчеркнул, что невмешательство во внутренние дела страны – это основополагающий принцип международной жизни.

13 февраля в предвыборном штабе Эмманюэля Макрона заявили, что политик подвергся хакерским атакам российских киберприступников. В Кремле эти обвинения отвергли.

6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин. Вмешательства российских хакеров опасаются и в Германии и Франции, где в 2017 году пройдут выборы.