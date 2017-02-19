Трамп заявил о планах "вывести СМИ на чистую воду"

Президент США Дональд Трамп пообещал "вывести СМИ на чистую воду". По его словам, американская пресса "не сообщает правду" и являются частью “коррумпированной системы”, с которой он намерен бороться.

Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками в штате Флорида. Глава Белого Дома отметил, что такие встречи позволяют общаться с согражданами напрямую в обход, как он выразился, “фильтра ложных новостей”. Как подчеркнул Трамп, управление Белым домом проходит "очень гладко", а пресса выдумывает новости" о проблемах в администрации.

Ранее на этой неделе Трамп уволил советника по национальной безопасности Майкла Флинна. СМИ сообщили, что в декабре прошлого года Флинн обсуждал с послом России Сергеем Кисляком возможность отмены санкций. На пресс-конференции в четверг Трамп в очередной раз упрекнул прессу в тиражировании недостоверной информации. Он отметил, что утечки секретной информации из Белого дома, которыми пользовалась пресса, незаконны.

