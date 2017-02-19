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Новости

Малайзия: идет розыск граждан КНДР по делу об убийстве Ким Чен Нама

Фото одной из задержанных

Фото одной из задержанных

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Полиция Малайзии разыскивает еще четверых выходцев из Северной Кореи, подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Все объявленные в розыск – мужчины в возрасте от 33 до 57 лет.

В ходе расследования уже задержаны четыре человека: гражданин Северной Кореи, малайзиец, гражданка Индонезии и женщина с вьетнамским паспортом. По информации газеты The Times, убийство совершила группа из шести человек. Южнокорейские СМИ полагают, что к смерти Ким Чен Нама причастны спецслужбы КНДР.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. Ему набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. Точной информации об обстоятельствах убийства нет – ближайшие к месту преступления камеры видеонаблюдения не работали.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна.

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