Футбол, насилие и власть

Показанный по второму каналу британской телерадиокорпорации Би-би-си часовой документальный фильм "Армия российских хулиганов" получил широкий резонанс в Великобритании и России. Все крупнейшие британские газеты опубликовали тревожные комментарии, а в России официальные представители назвали фильм провокацией, вымыслом и фальшивкой. В случае если Россия будет по каким-то причинам лишена права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, турнир может пройти именно в Великобритании.

Посольство России в Великобритании выпустило заявление, в котором утверждается, что "главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки... Маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в каждом обществе". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "не британцам говорить о каких-то хулиганах среди болельщиков футбольных, учитывая известную историю хулиганства болельщиков в Великобритании и на всем европейском континенте". Насколько же на самом деле обоснованы тревожные выводы британских журналистов?

Фильм “Армия российских хулиганов” начинается с кадров получения Россией в 2010 году права на проведение чемпионата мира по футболу. Затем на экране появляется Владимир Путин, обещающий провести чемпионат 2018 года на самом высоком уровне. Звучит закадровый голос: “Однако на чемпионате Европы во Франции мы увидели совсем другую сторону российского футбола”. После этого идут кадры разнузданного буйства английских футбольных фанатов в Марселе на чемпионате Европы в июне 2016 года накануне встречи сборных Англии и России. Пьяные британцы крушат все вокруг и дерутся с полицией. Голос диктора: “Уродливое лицо английского футбола снова проявило себя. Но даже тех фанатов, кто не буйствовал, ждали намного более серьезные проблемы”.

Английский фанат Стив вспоминает: “Я сидел на набережной, пил пиво и наслаждался жизнью, и тут неожиданно появились русские”. Другой фанат, Крейг Лайонс, отмечает: “Они шли строем и пели боевой гимн. Это было похоже на боевую операцию. Впечатление было такое, будто они пришли не просто драться, а убивать, нанести нам как можно больше увечий”. Демонстрируется заснятое на пленку дикое избиение пьяных, едва стоящих на ногах англичан российскими фанатами. Чувствуется, что они были превосходно подготовлены к бою, что среди них явно находились профессиональные бойцы. В результате более ста человек было ранено, тридцать госпитализировано, причем жизни пятерых английских болельщиков были под угрозой. 43 российских фаната были арестованы, 20 из них были высланы, трое получили тюремные строки (правда, менее чем через полгода они были досрочно освобождены).

Затем фильм переносит зрителей в Москву на матч “Спартака” и ЦСКА. Режиссер фильма Алекс Стокли фон Статцер знакомится там с главой спартаковского фанатского клуба “Гладиаторы” Василием по кличке Киллер, откровения которого процитировали практически все британские СМИ. “Околофутбол, – сказал глава крупнейшей российской фанатской группировки, – дал мне принципиальность и силу духа, которые многие находят в спорте или тюрьме. Я бы очень хотел оказаться там, где наши 150, назовем их спартанцами, наказали всех этих англичан – это пьяное быдло из Лутона, Лидса и прочих английских п****й. Вся ваша западная цивилизация находится в глубокой помойке”. Вызванное дракой возбуждение, повышение адреналина в крови этот идеолог футбольного насилия сравнивает с оргазмом. На вопрос, кто же эти российские фанаты в Марселе, Киллер, улыбаясь, ответил: “Это был спецназ футбольных хулиганов, которых отправил Владимир Владимирович Путин, чтобы покорить Европу”. Эти слова, возможно саркастические, были, тем не менее, тотчас подхвачены британскими СМИ, усмотревшими в них причастность российского президента к марсельским событиям.

Надо сказать, что Путин в свое время осудил марсельскую бойню, назвав ее “полным безобразием”, добавив при этом, видимо, не без тайного удовлетворения: “Я, правда, не понимаю, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч англичан”. Далее автор фильма берет интервью у профессионального боксера Максима Татаринова – члена динамовской фанатской “фирмы”, как ее называют в фильме, а по существу, бойцовского молодежного клуба. Татаринов вещает: “Мы сегодня на новом уровне развития. И было круто слышать, как в Марселе наши парни были в меньшинстве и все равно всем показали. Многие думали, что это какое-то спецподразделение, но нет, это просто наше новое поколение”. Из Москвы авторы фильма отправились в провинциальные фанатские клубы – в Орел и Ростов-на-Дону. В Орле фанаты из клуба Orel Butchers (“Орловские мясники”) продемонстрировали англичанам привезенный из Марселя британский флаг. На просьбу вернуть его отвечают: “Приезжайте в 2018 году, там разберемся”.

“Мясники” пригласили англичан на боевые тренировки, когда, разбившись на две группы, они безжалостно дерутся. Один из мясников, Денис, заверил авторов фильма, что британские болельщики обязательно станут объектами нападения футбольных хулиганов в России на ЧМ 2018 года: “Очевидно, что кто-то попытается что-то сделать, гарантия – сто процентов”. Денис посоветовал английским болельщикам ходить вместе с семьей и предупредил, что гей-пары должны быть готовы к тому, что их будут бить. В Ростове-на Дону создатели фильма также были свидетелями тренировочных бойцовских занятий в лесу, на которых проводился отбор новых членов в фанатский клуб. Драка двух противоборствующих групп молодых людей в возрасте 18–20 лет сопровождается возгласами зрителей: “Добивайте, пока сознание не потеряет! Смерть – единственная причина остановить бой”. Впрочем, драка завершается без серьезных травм, все участники поднимаются на ноги и жмут друг другу руки.

Завершается фильм “Армия российских хулиганов” монологом одного из ростовских футбольных фанатов, скрывшего лицо за маской. “Основные соперники, – говорит он, – это, конечно, англичане, потому что они родоначальники всей хулиганской движухи, и их всегда ждут. Тем более что у стадиона есть отличная лесная зона. Люди будут приезжать купаться, прятаться в лесу, делать засады и много чего интересного. Так что для одних будет праздник футбола, а для других – праздник насилия”. Британская газета “Гардиан” так озаглавила рецензию на этот фильм: “Российские хулиганы предупреждают английских фанатов о “фестивале насилия” на ЧМ 2018 года”. Газета отмечает, что фильм породил у британских официальных лиц опасения, что чинимое российскими хулиганами насилие санкционировано Кремлем. Издание цитирует показанные в фильме высказывания российских футбольных хулиганов, обещающих английским болельщикам “фестиваль насилия” и неизбежные безжалостные бои без правил. Комментируя фильм, газета “Дейли мейл” цитирует одного из “Орловских мясников”, также обещающего английским фанатам “со стопроцентной гарантией” кровавую баню. “Мы регулярно обучаемся тактике уличного боя", – похваляется “мясник”. Газета “Дейли телеграф” предупреждает читателей, что российские хулиганы планируют бойню в будущем году на ЧМ по футболу. “Болельщики команды “Трех Львов”, – пишет газета, – столкнутся с такой же жестокой дракой, в которой они пострадали прошлым летом на чемпионате Европы от получивших боевую подготовку головорезов, ждущих их в 2018 году в России... Российские хулиганы готовы бросить вызов футболу и вызвать беспорядки в преддверии чемпионата мира”. По мнению издания, объектами нападения российских фанатов, которых оно называет ультра, могут стать прежде всего чернокожие и азиатские болельщики английской команды.

Ростовский болельщик не случайно называет англичан родоначальниками футбольного хулиганизма. Традиция силовой поддержки любимых спортивных клубов и сборных команд зародилась в Великобритании в конце 1950-х годов. Именно болельщики британских футбольных команд – лондонских “Тоттенхема”, “Арсенала”, “Челси”, региональных “Лидс” и “Манчестер Юнайтед” и многих других определили стиль и формат, который несколько десятков лет спустя с удовольствием подхватили фанаты из Восточной Европы, в том числе России. Это – объединение хулиганов в небольшие группировки, “фирмы”, драки в формате "стенка на стенку" в специально согласованном месте, бойцовая подготовка, стиль в одежде, использование баннеров в качестве “боевого знамени”, которое может стать ценной добычей противника, и даже своего рода этикет – например, что хулиганы должны драться с хулиганами, не трогая обычных болельщиков, а тем более людей, не связанных с футболом. Этот этикет слишком часто не соблюдался – ни на чемпионате Европы во Франции, ни в 70–90-е годы, когда именно английские болельщики были главными нарушителями порядка на всех крупных международных футбольных турнирах, а их наиболее принципиальными противниками и коллегами по дебоширству почти всегда оказывались итальянские фанаты.

Начиная со второй половины 1990-х годов футбольный хулиганизм в Англии стал терять популярность и постепенно затухать: лидеры “фирм” повзрослели и завели семьи, многие стали успешными бизнесменами и потеряли интерес к дракам. Новое поколение оказалось не таким агрессивным: рабочие окраины, основной источник околофутбольных кадров, быстро джентрифицировались, молодежь находила себе другие интересы. Кроме того, оказались эффективными действия британской полиции, поставившей себе задачу целенаправленно если не уничтожить хулиганизм, то ввести его в максимально цивилизованное русло. Собственно говоря, пьяные английские болельщики в Марсельском порту, поющие песни и иногда перекидывающиеся пустыми бутылками, – то, во что превратился некогда агрессивный британский футбольных хулиганизм. Некоторые из английских фанатов, показанных в первых кадрах фильма BBC, вполне вероятно, когда-то избивали оппонентов ногами, как сегодняшние “Орловские мясники”.

Начиная с 1990-х годов футбольным хулиганизмом заболела Восточная Европа, прежде всего Югославия (и страны, возникшие после ее раскола), Польша, Украина и Россия. Болельщики основных футбольных клубов стали создавать “фирмы” на манер английских, придумывать для них звучные названия, часто на английском языке, рисовать баннеры и договариваться о встречах для драки стенка на стенку. Самые принципиальные соперники в России – фанаты московских “Спартака” и ЦСКА, и почти каждое дерби этих двух команд сопровождается массовыми столкновениями, в которых иногда участвуют по несколько десятков хулиганов. Российский хулиганизм начиная с середины 2000-х становился все более массовым, агрессивным и организованным, идеологически российские футбольные фанаты все теснее сходились с националистами.

Большая группа хорошо подготовленных бойцов консервативных взглядов начала привлекать внимание властей, известно, что некоторые фанатские группировки участвовали в акциях кремлевских молодежных движений, их использовали для атак на оппозицию, например, для разгона лагеря защитников Химкинского леса в 2010 году. Впрочем, в среде футбольных хулиганов к действующей власти никогда не было однозначного отношения, и участие хулиганов в политике мотивировалось скорее не идеологией, а личными амбициями отдельных фанатских лидеров или попросту возможностью заработать легкие деньги. В декабре 2010 года в Москве был убит болельщик “Спартака” Егор Свиридов, в ходе уличного конфликта он был застрелен уроженцем Кабардино-Балкарии Асланом Черкесовым из травматического пистолета. Недостаточно расторопные и последовательные, по мнению сопереживавших Свиридову фанатов, действия властей привели к массовому протесту на Манежной площади – в нем приняли участие, по разным данным, от 5 до 50 тысяч человек, в основном футбольных фанатов и националистов. Толпу, выкрикивающую националистические лозунги, не могли утихомирить ни подразделения ОМОНа, ни обращение начальника Московского ГУВД Владимира Колокольцева.

Эти события показали, что опереться на футбольных фанатов как на неформальное боевое крыло власти не смогут. В 2012 году многие националисты и футбольные фанаты выходили на протестные митинги в рядах оппозиции. Еще год спустя, в конце 2013-го – начале 2014 года украинские футбольные хулиганы стали одними из наиболее активных участников событий на Майдане в Киеве, дав тем самым недвусмысленный сигнал российским властям. Футбольный хулиганизм предстал не столько потенциально полезным, сколько опасным для властей феноменом, кроме того, Россия начала активную подготовку к чемпионату мира 2018 года. Если судить по профильным сайтам футбольных хулиганов, примерно начиная с конца 2015 года количество и масштаб драк между основными российскими “фирмами” неуклонно снижается, основная хулиганская активность постепенно перемещается в небольшие региональные города – Тулу, Воронеж или тот же Орел. На тех же сайтах обсуждается, что это отчасти стало следствием неформального давления российских силовых структур на лидеров крупнейших фанатских группировок, а отчасти – результатом показательных полицейских акций, например, уголовного дела, возбужденного после драки крупнейших “фирм” “Спартака” (“Юнион”) и ЦСКА (“Ярославка”), произошедшей в день хоккейного дерби в январе 2016 года. Чуть позже появились сообщения, что крупнейшие российские фанатские группировки могут быть официально объявлены вне закона.

Учитывая решительный настрой силовых структур и наличие политической воли, можно надеяться, что российский хулиганизм повторит судьбу британского и никакого “фестиваля насилия” во время чемпионата мира 2018 года не произойдет. Но причины для этого не столько в желании российских властей бороться с агрессией ради повышения цивилизованности общества, сколько в понимании, что эта агрессия рано или поздно может обернуться против самой власти.