Исаакий, Киселев, Милонов

В воскресенье вокруг Исаакиевского собора в Петербурге разыгрался новый эпизод противостояния между сторонниками передачи собора РПЦ и теми, кто предпочел бы, чтобы в здании оставили музей. Те, кто выступает за возвращение храма церкви, вышли на крестный ход, на который участников созывали в том числе и плакатом, вызвавшим у многих возмущение.

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Larisa Kochubeeva

Типа сверху "правильные цвета" - желто-бело-черная имперка, красный совок - а снизу "неправильные" - голубой! Цвет флага Украины, омоним слова "гей", опять же ленточки вот голубые. Вот и подводят ассоциативную базу под восприятие среднестатистического гражданина.

Daniel Kotsiubinsky

Уродство нравственное порождает уродство эстетическое.

А ведь им, вероятно, кажется, что эта двоечная работа дизайнера-первокурсника - штука посильнее Моора и Кукрыниксов!

Господи, прости их, сирых, ибо в самом деле не ведают, что творят...

Marat Guelman

ну такой вполне ДНР-овский плакатик у сторонников передачи Исаакия РПЦ. Вот Даниил Коцюбинский ругает дизайн, а по моему очень как раз передает невежество этого мира. Это кстати один мир. В Донецке и Петербурге. Так что вопрос все таки есть к защитникам музея.

В конце концов не получится с кремлем быть послушными и покорными, а со Смольным победителями.

Скоро ДНР будет в каждом российском городе. Ну может только в Москву их не пустит Путин. Почуствует в них конкурентов.

Достойным ответом на это эстетическое высказывание могло бы послужить стихотворение лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Он начитал его на видео, которое выложил в Instagram, но позднее почему-то удалил – правда, к этому моменту его успели растиражировать многочисленные поклонники. (В стихах, как всегда у Шнурова, не обошлось без мата.)

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Petr Akopov

Ну вот и Шнур, оказывается, отметился в ряду беснующихся вокруг Исакийя(((

Да, вот так и становится "вопрос о соборе" рубежным, определяющим. Как Крым, как отношение к 2 марта 1917-го....

Serg Mitrofanov

Исаакий - это наш Крым, - считает Петя, - пуссирайты не пройдут.

Ну, точно, теперь они его лучше расхерачат, лишь бы гражданским музеем не оставить!

Николай Травкин

ПРАВОСЛАВНЫЙ ГУБЕРНАТОР.

Жили петербуржцы спокойно и размеренно. Ну, иногда возникали споры на почве разных идеологических предпочтений, но в рамках приличия. Всё-таки культурная столица, не хухрымухрыжинск какой.

А тут, что ни день, то либо митинг и живое кольцо за Исаакий-музей, либо наоборот - крёстный ход за Исаакий-церковь.

Да с озлоблением, того и гляди стенка на стенку пойдут!

...Вот почему бы господину Полтавченко не впаять годочка 3-4 колонии строгого режима за разжигание чувства ненависти между горожанами?

Ведь на ровном месте такой острый конфликт соорудил.

Многие усомнились в том, что в крестном ходе поучаствовали 8 тысяч человек, как сообщает полиция.



Fyodor Krasheninnikov

И миллион, я думаю, примерно так у них тоже будет выглядеть - если они решал заявить, что вывели миллион. Врать - это часть работы)

Не обошлось и без шуток в Твиттере.

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Сергей Чапнин на Газете.ру рассуждает о том, почему отношения РПЦ с общественностью в последнее время приобрели характер противостояния.

В последнее десятилетие в союзе с государством Церковь обрела покой и стабильность. И постепенно пришло осознание, что серьезный разговор с обществом на самом деле не нужен. Это сложно и по большому счету не имеет ясных перспектив. Соответственно, пропало желание говорить на равных, уважительно. Точнее, оно оказалось вытеснено еще более сильным и жгучим желанием поучать, командовать и диктовать свои условия. Новый тип коммуникации потребовал выдвинуть на первый план новые фигуры — жесткие, грубые, конфликтные. Так в жизнь Церкви вошли хамские окрики в стиле чиновников средней руки.

Многие с ним солидарны.

Konstantin Kalachev

Абсолютно убежден, что Иисус должен быть огорчен нынешней РПЦ. Неисповедимы пути Господни.

В то же время многих комментаторов тронуло выступление архиепископа Петергофского Амвросия на богослужении в Исаакии, полный текст которого публикует Санкт-Петербургская духовная академия:

Мы, петербуржцы, разделяемы сегодня разногласиями, основой которых стал спор о юридическом статусе этого великого и святого места. Разделяю тревогу и надежды и тех и других. <...> Хочу обратиться с словами любви ко всем, кто защищает собор, и с одной стороны, и с другой.

Благодарю сотрудников музея, которые из года в год кропотливо, усердно и профессионально поддерживают собор в том величественном состоянии, в котором он сегодня предстает нам. Это огромный труд.

<...> Хочу попросить прощения и за тех, кто в прошедшие недели был несдержан в словах и эмоциях, недостойно высказывался о людях, подавал соблазн и, думая, что защищает, наносил вред Церкви.

Если петербургская интеллигенция практически единодушна в том, что собор должен остаться музеем, среди интеллигентов московских немало и таких, кто не видит ничего плохого в его передаче РПЦ – при условии, что та обеспечит сохранность здания.

Anton Krasovsky

Давайте я сразу скажу: я не против того, чтобы Исаакиевский собор был передан церкви. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы дом, который город построил Царю Царей, ему и служил. Я не против, чтобы 400 или сколько там миллионов ежегодно шли в казну РПЦ. Мне лично их казна ничуть не более противна, чем казна Мединского, из которой все либо украдут, либо на нестыренное снимут очередную "Битву за Волноваху". Я против взаимной ненависти и безответственности. Я против оголтелых казаков и защитников Донбасса, увешавших себя иконами последнего царя. Я против Милонова, с хоругвью и лозунгом мельтешащего у царских врат. И я так же против рвущих на себе последние волосы стариков, сцепившихся вокруг храма кольцом, хотя бывали они в нем точно не чаще, чем в кабаке Дома актера. <...>

Самая главная проблема этой истории в ненависти и недоверии непосредственно к РПЦ. И РПЦ эти ненависть и недоверие заслужило. Своей алчностью. Наглостью. Своим лицемерием и лизоблюдством. Своими пульманами, мигалками, охуевшими от безнаказанности архиереями. Своей серостью и безграмотностью. Кто уничтожил больше старых икон – большевики или церковь?

Но мы все – и те, кто считают себя обществом, и те, кто в церкви считает себя Церковью, должны понять, что храмы эти строились не ради войны. А во имя мира. И поэтому так ценно и круто то, что сегодня на службе в Исаакие сказал владыка Амвросий. Прочтите этот текст. Он важен.

Для нас для всех. Для церкви. Для петербуржцев.

Может именно там – в Исаакиевском соборе – начнут возрождаться (а вернее даже зарождаться) доверие и любовь, утраченные в последние годы. Мы все должны в этом поучаствовать.

Marat Guelman

Во первых, вопрос о собственности у общественности не стоит, в отличии от церкви. Есть два вопроса - вопрос сохранности культурных ценностей и вопрос доступности культурных ценностей для людей светских, интересующихся. И в одном и в другом церковь доверия не вызывает. По сохранности - есть серьезные утраты и я видел документы о них по поводу тех зданий и музейных комплексов что были переданы еще Ельциным. По доступности - есть подозрение что в отсутствии профессионального музейного маркетинга и сервиса - по факту доступ будет затруднен. <...>

Во вторых - процесс джентрификации естественен. В дворцах и в храмах - музеи это норма. И Лувр и НотрДам, и Эрмитаж и Исаакий. Стройте новое. Вот например одна инициатива которая мне нравится. В Швеции предлагают церквям сдать старые иконы в музеи а государство стимулирует (финансирует) заказ новых у художников. Таким образом и культурные ценности в сохранности и художникам работа.

и еще раз, нас интересует СОХРАННОСТЬ и ДОСТУПНОСТЬ.

з.ы. конечно вопрос о доходах с туристов тоже кого то интересует. но это дело десятое.

Много шума наделало сообщение, практически синхронно опубликованное в пятницу целым рядом СМИ.

Медуза – LIVE

Любопытная история о том, как появляются новости в российских медиа — и о том, как Кремль работает с газетами. Сегодня в течение получаса девять изданий (Интерфакс, ТАСС, РИА, РБК, Дождь, Лайф, Известия, Ведомости и Ъ) опубликовали со ссылкой на собственный «анонимный источник»👤 информацию о том, что передачу Исаакиевского собора не согласовали с Владимиром Путиным.

Вот как это было по часам:

16:00 «Интерфакс»

16:00 РБК

16:00 «Дождь»

16:00 «Известия»

16:02 «Ведомости»

16:05 «Лайф»

16:22 ТАСС

16:27 РИА Новости

16:27 «Коммерсант»

Анчоусы и Маргаритки

А Президент же не согласовал передачу собора, чего они защищают то?

Рыклин Александр

Я впечатлен успехами питерцев в борьбе за Исаакий...

А что, москвичи, может, отобьем у попов ХХС? Или фиг бы с ним?

Как только выяснилось, что окончательного решения по поводу собора как не было, так и нет, радость комментаторов сменилась спорами по поводу того, зачем центральным СМИ была "спущена" такая новость. Что это – попытка властей дистанцироваться от конфликта или намек на возможность компромисса?

Давыдов.Индекс

СМИ сообщают, как мы и писали пару недель назад, что губернатор Георгий Полтавченко действовал самостоятельно в случае с Исаакиевским собором.

Интересно, почему об этом решили проинформировать журналистов только сейчас? Возможно, чтобы использовать кейс для большой повестки. А может, сегодня день работы над ошибками? С утра губернаторы, потом - Петербург. Ну, как-то так.

Сергей Ковальченко

Когда «большая тройка» государственных информационных агентств, синхронно выпускает новость о том, что источник в Кремле говорит о совместном использовании собора музеем и РПЦ, а петербуржцы не довольны возможной передачей собора – это означает только одно. Местным властям надо прислушаться к общественности, выступающей против передачи, прекратить истерику с передачей к Пасхе, а ректорам вузов в следующий раз крепко подумать, что и из чьих рук они подписывают.

Екатерина Шульман

Такого рода сообщения СМИ сигнализируют обществу, что власть готова подумать. «Мы не приняли окончательного решения, с нами не согласовали. Это была какая-то самодеятельность на местах, а может, все будет не так». Ведь намекают о совместном пользовании собором города и РПЦ

Николай Травкин

В конфликте вокруг принадлежности Исаакиевского собора начинает проклёвываться прагматичное решение. РПЦ называет возможным вариант с «церковно-государственной» принадлежностью Исаакия.

Это типа хорошо обкатанного в бизнесе частно-государственного партнёрства, когда содержание и убытки на счёт государства, а распоряжение и прибыли - частнику, в данном случае - церкви. Ну, как с храмом Христа Спасителя в Москве.

Правда в Исаакие места поменьше и негде всякие прибыльные увеселительные предприятия разместить, но это решаемо, можно к стенке пристроить.

Да сам Полтавченко и пристроит, у него бюджет вон какой огромный, тем более с "Зенит-Ареной" скоро заканчивает и куда деньги девать?

Daniel Kotsiubinsky

Итак, в вопросе об Исаакии Кремль, судя по всему, "кинул на пики" толпе разъярённых петербургских интеллигентов сразу двух примерных обер-холопов (одного - местного усатого, другого - столичного бородатого).

О чём это, на мой взгляд, говорит?

1) О том, что Путин по-прежнему осторожен и по-прежнему неплохо "чувствует народ".

2) От том, что, по этой самой причине, якобы решённый вопрос со слиянем Публичной библиотеки и "Ленинки" тоже будет, скорее всего, "перерешён".

3) О том, что если петербургская общественность сейчас внезапно успокоится, её в очередной раз разведут и наколпачат.

И потому - никаких "совместных пользований" Исаакиевским собором! И никаких Вислых во главе РНБ!

Протест, на мой взгляд, должен быть продолжен ровно до того момента, когда угроза "большого московского хапка" петербургских культурных святынь не будет полностью устранена.

То, как этот сюжет откомментировал в воскресенье Дмитрий Киселев в "Вестях Недели", ясности в позицию властей не внесло.

Nikolai Rudensky

Киселев: "Или вот голоса из рядов общественности - мол, Исаакий прежде всего шедевр архитектуры, а не храм. Но это как для кого. Для Русской православной церкви Исаакий даже не просто храм, а храм-святыня. И если всем вставать на позиции, что святыня нам не нужна, а привлекают нас некая форма и складно обработанный камень и архитектурой мы увлечены очень, то будет в этом все же лицемерие, поскольку и архитектура ныне у нас в отечестве не в большом почете, иначе бы города наши и поселки выглядели по-другому".

Постичь глубину этой мысли не всякому дано. #ТВперлы

Но главным сюрпризом последнего телешоу Дмитрия Киселева стала критика в адрес депутата Виталия Милонова, выступавшего за передачу собора РПЦ, и активистов Национального Освободительного Движения – НОД.

Красный Сион

Милонову у Киселёва посвящён отдельный сюжет. Клеймят депутата все, как могут, всем критикам дают слово - священникам, депутатам ЗАКСа Вишневскому и Резнику. Показывают Владимира Соловьёва, где тот кричит о том, что Милонов хочет развязать Гражданскую войну в России.

Теперь будет интересно понаблюдать за судьбой Милонова. Чёрная метка ему мощная брошена

Аркадий Бабченко

Говорят, по телевизору сейчас Милонова с говном мешают. Все, кому ни лень. Киселев, Соловьев, телеканал Звезда и пр. А еще Федорова и "НОД". Первого за Исаакий, вторых - за прыжок не по чину на РИА Новости. <Сволочи>, сконструировавшие в стране механизм травли и бывшие самыми активными его операторами, попали под травлю. <Черт>, я хочу это видеть.

Красный Сион

Смешно будет, если и Милонов в Киев теперь сбежит.

Впрочем, многие комментаторы уверены, что не стоит искать в этом политического подтекста – вполне возможно, что Киселев просто сводит счеты с НОД после пикета, который участники этого движения устроили у телецентра. Основатель НОД депутат Федоров уже пригрозил телеведущему судом. Но нападок на Милонова это не объясняет, так что слабая надежда на то, что сюжет свидетельствует о начале "нормализации повестки", у некоторых все же теплится.

Федор Крашенинников

Казалось бы, надо радоваться, что самые оголтелые фрики и мракобесы отечественного политтеатра наконец-то подверглись порицанию с вершин телевизионно-пропагандистского Олимпа, куда самих их не особо и зовут. Но, как кажется, радость эта будет преждевременной. Дмитрий Киселев не просто так решил разоблачить фриков, все гораздо мелочней: НОД устроил очередной пикет, и на одном из плакатов Дмитрий Киселев зачем-то был причислен к сторонникам Трампа и назван «трампоманом». Судя по всему, это и только это вызвало ярость у главного телепроповедника нашей с вами современности. <...>

По сути, Киселев просто воспользовался доступным ему ресурсом для сведения личных счетов, передал привет депутату Федорову: мол, что ж вы так, Евгений, придержите своих питомцев, а то ведь я могу заняться вами предметнее! <...>

Агитационное чудовище разрослось настолько, что иногда путается само в себе, но в одном сомневаться не стоит: сколько бы киселевы и федоровы не пинали друг друга под столом и не передавали друг другу приветы с голубых экранов — наивно ждать чего-то большего. Это просто издержки постоянного процесса охаивания и облаивания, ничего больше.

Дмитрий Колезев

Можно было бы намекнуть, что ведущий «Вестей недели» разглядел в НОДе опасных фриков, только когда те выступили лично против него, Киселева: на той неделе у офиса «России сегодня» стояли люди с черно-желтыми флагами и обвиняли Киселева в «трампомании». Может быть, поэтому сюжет о НОДе и Милонове, показанный по телевизору, исчез из официального YouTube-канала «Вестей недели»? Может быть, это была какая-то личная выходка Киселева, не одобренная сверху? Все может быть, нам только гадать. <...>

Но есть надежда и на то, что увиденное нами — та самая «нормализация повестки», к которой призывало руководство администрации президента. Ведь когда реальная политическая дискуссия подменена спором маргинальных радикалов, когда байкер Хирург рассматривается как образец патриота, когда агрессивное хамоватое меньшинство начинает навязывать обществу свою мораль, взгляды на жизнь, поведение и искусство — это не просто неприятно, это опасно, в том числе уже и для самой власти. И если новое руководство администрации президента решило остановить это, то — слава Богу.

Кто-то видит в этом признак реформ, а кто-то утверждает, что между АП и РПЦ пробежала кошка.

Кирилл Шулика

Все, как я вам и говорил после прихода в АП Кириенко!

У Киселева, как врагов заклеймили НОД депутата Федорова и "Офицеров России" Цветкова.

Ну заодно и всех, кто митингует вокруг Исаакия - от Милонова до Вишневского.

Кончился цирк, настало время хмурых молодых технократов.

Слушайте то, что я вам пишу.

НЕЗЫГАРЬ

Сигнал по Исаакию прозвучал после ряда „странных” призывов чиновников РПЦ собирать верующих на акции и после прозвучавшей на этой неделе жесткой критики идеи российской нации со стороны „идеолога Патриарха” и советника Володина Александра Щипкова.

Кстати, идеи одобренной Президентом.

Представитель Патриарха назвал ее безответственным национально-гражданским конструированием. "Обнародованный проект «российской нации» явно не схватывает существующие реалии, плохо вписывается в пространство носителей русского языка, культуры и русской формы православия (русский мир). При таком сценарии русская традиция с ее византийской преемственностью сразу же попадает в распоряжение представителей конкурирующего украинского проекта".

Фактически, это идеологический вызов Кремлю со стороны РПЦ.

Ждать ли перемен? Когда в воздухе пахнет весной, хочется верить, что вот-вот наступит и оттепель. Но проникаться надеждой никто не спешит.

Ivan Kurilla

Странно, вроде ничего не происходит, а в воздухе повеяло чем-то...

И это даже не борьба за Исаакий, Публичку и Европейский, и вроде бы не бегство депутатов в Киев, и не Трамп и зависшие в невесомости отношения России и США. И не грядущие президентские выборы. И даже не разговоры о революции, от которых никуда в Семнадцатом году.

Так-то вроде бы все плохо, и обещает дальше в эту сторону развиваться, - но почему-то есть ощущение, что что-то то ли надламывается в вертикали, то ли бродит в обществе.

В общем, ничего не происходит, только ощущение. Вот прямо так, как посреди февраля вдруг догадываешься, что скоро весна.

Lev Lurie

"Слушай, утро сменяет постылую ночку

Скоро будет рассвет на земле"

Сообщает нам всем анонимный источник.

Анонимный источник в Кремле.

Ortega

Анонимный источник в Кремле

Доедает в овраге лошадь.

Отряхнется, доев, и пойдет

На работу, на Старую площадь.