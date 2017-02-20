Основатель НОД пригрозил судом директору агентства "Россия Сегодня"

Основатель прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД) депутат Евгений Федоров пригрозил судебным иском телеведущему канала "Россия 1" Дмитрию Киселеву. По его мнению, генеральный директор агентства "Россия Сегодня" "за государственные деньги снижает возможности России в переговорной позиции с США" и таким образом участвует в "антипрезидентской кампании".

Ранее в эфире "Вестей Недели" Киселев выступил с критикой НОД.

15 февраля активисты этого движения провели массовый пикет у здания агенства "Россия Сегодня" в Москве. Киселева они обвинили в "трампомании" и призывали его быть "патриотом России, а не слугой США". Предположительно, акция была связана с неоднократными положительными высказываниями в адрес президента США Дональда Трампа в эфире "Вестей Недели".

До этого прокремлевские активисты провели похожий пикет около здания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.