В Киеве после проведения "народного вече" произошли столкновения

В Киеве на Майдане Независимости произошли столкновения между участниками "блокадного вече" и правоохранителями, есть пострадавшие. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителей "Красного Креста", дежурящих на Майдане.

Врачи говорят о десяти пострадавших, один из которых - с закрытой черепно-мозговой травмой. Сообщается, что столкновения произошли когда часть участников "вече" спустилась к Европейской площади. Правоохранители не позволили участникам манифестации установить палатку возле Администрации президента.

Ранее сегодня корреспондент Радио Свобода сообщал, что на площади Независимости, состоялось народное вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса. Приуроченное к третьей годовщине гибели активистов Евромайдана вече собрало около тысячи человек. Его инициаторами выступили представители движения Организации украинских националистов (ОУН) и бывшие бойцы добровольческих батальонов. Они требуют освободить пленных, удерживаемых в "ДНР" и "ЛНР", и прекратить торговлю с мятежными территориями. Такая торговля, по мнению активистов, выгодна олигархам и подогревает вооруженный конфликт на востоке Украины, жертвами которого за почти три года стали десять тысяч человек.