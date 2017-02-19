Райнс Прибус отрицает сообщения о "контактах с российскими агентами"

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что ему неизвестно о контактах работников предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Так отреагировал высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трама на сведения, переданные газетой New York Times и агентством Reuters. В интервью телеканалу NBC Прибус подчеркнул: "Мы не знаем ни о каких контактах с российскими агентами".

Оценивая контакты Майкла Флинна, бывшего советника по национальной безопасности, с послом России Сергеем Кисляком, Прибус заявил, что Флинн утаивал от руководства информацию о телефонных переговоах с российской стороной. Прибус также прокомментировал статью в New York Times от 14 февраля, в которой источники в спецслужбах рассказали, что расследование контактов с российской разведкой касается не только Флинна, но и других фигур из окружения Трампа. В субботу источники агентства Reuters подтвердили эту информацию.

По данным New York Times, американская разведка перехватила разговоры представителей штаба республиканца с высокопоставленными представителями российской разведки и российскими чиновниками, которые они вели в 2016 году. Об этом сообщают американское издание Politico и британская вещательная корпорация Би-би-си.