"Я не тунеядец" и мюнхенская конференция

Все, что нужно знать рано утром 20 февраля
Доброе утро!
В Беларуси прошли многотысячные акции протеста против "налога на тунеядство". Люди вышли на улицы с лозунгами "Я не тунеядец!" и "Нет декрету № 3 — Лукашенко, уходи!".
Белорусы протестуют против Декрета №3, который был подписан президентом Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Документ обязал всех неработающих граждан Беларуси платить налог, эквивалентный 11 тысячам российских рублей. Требование относится к тем, кто отработал за год меньше 6 месяцев и не зарегистрирован на бирже труда.
В Киеве тоже неспокойно. В центре города прошел митинг в поддержку блокады железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР, закончившийся столкновениями с полицией. Активисты пытались установить на Майдане палаточный городок, но полиция не дала им этого сделать.
Россия признала паспорта и другие документы ДНР и ЛНР, а точнее "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Согласно тексту указа Путина, признание документов — это временная мера "на период до политического урегулирования ситуации" на основании Минских соглашений. США уже раскритиковали документ. Аналогичный шаг Россия совершила перед признанием Южной Осетии.
В выходные в Мюнхене состоялась конференция по безопасности, которая ежегодно собирает ведущих дипломатов и политиков всего мира.
Западные спецслужбы нашли доказательства российского участия в попытке государственного переворота в Черногории, пишет Telegraph. Собеседник издания в британском правительстве сообщил, что переворот должен был состояться 16 октября 2016 года. Источник газеты указал, что в перевороте предполагалось обвинить неконтролируемых российских агентов и националистов, тем не менее он уверен, что они получили "одобрение сверху". Путчисты намеревались под видом полицейских открыть огонь по толпе протестующих, чтобы затем обвинить власти в провокации насилия и иметь основания для свержения премьер-министра Мило Джукановича.
Сирия
Южная Корея обвинила Северную в убийстве единокровного брата Ким Чен Ына. Ким Чен Нам, старший брат северокорейского лидера, был отравлен 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция Малайзии задержала одного северокорейца по этому делу и теперь разыскивает еще четырех. Согласно одной из версий, Ким Чен Ын приказал брату, жившему в Макао, вернуться домой и помочь стране деньгами, которые тот получил в наследство от Ким Чен Ира. Ким Чен Нам отказался, чем разозлил главу КНДР. Согласно другой версии, что Ким Чен Ын опасался, что его брат организует и возглавит северокорейское правительство в изгнании.
Вокруг многострадального Исаакиевского собора прошел новый крестный ход в поддержку передачи собора в ведение РПЦ. Полиция насчитала около 10 тысяч участников. До акции в этот раз не добрался ни один чиновник или депутат — это может быть связано с сообщением анонимного источника в Кремле о том, что передачу собора не согласовали с Путиным.
Три ссылки о музыке.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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