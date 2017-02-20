"Я не тунеядец" и мюнхенская конференция

Доброе утро!

В Беларуси прошли многотысячные акции протеста против "налога на тунеядство". Люди вышли на улицы с лозунгами "Я не тунеядец!" и "Нет декрету № 3 — Лукашенко, уходи!".

Белорусы протестуют против Декрета №3, который был подписан президентом Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Документ обязал всех неработающих граждан Беларуси платить налог, эквивалентный 11 тысячам российских рублей. Требование относится к тем, кто отработал за год меньше 6 месяцев и не зарегистрирован на бирже труда.

В Киеве тоже неспокойно. В центре города прошел митинг в поддержку блокады железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР, закончившийся столкновениями с полицией. Активисты пытались установить на Майдане палаточный городок, но полиция не дала им этого сделать.

Россия признала паспорта и другие документы ДНР и ЛНР, а точнее "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Согласно тексту указа Путина, признание документов — это временная мера "на период до политического урегулирования ситуации" на основании Минских соглашений. США уже раскритиковали документ. Аналогичный шаг Россия совершила перед признанием Южной Осетии.





В выходные в Мюнхене состоялась конференция по безопасности, которая ежегодно собирает ведущих дипломатов и политиков всего мира.

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о незавершенной холодной войне, отношениях с Западом и Украиной и периоде "post-fake".

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об отсутствии формальных оснований для реализации Минских соглашений, уточнив, что она все еще не теряет надежды.

Вот здесь подводятся итоги конференции.

Западные спецслужбы нашли доказательства российского участия в попытке государственного переворота в Черногории, пишет Telegraph. Собеседник издания в британском правительстве сообщил, что переворот должен был состояться 16 октября 2016 года. Источник газеты указал, что в перевороте предполагалось обвинить неконтролируемых российских агентов и националистов, тем не менее он уверен, что они получили "одобрение сверху". Путчисты намеревались под видом полицейских открыть огонь по толпе протестующих, чтобы затем обвинить власти в провокации насилия и иметь основания для свержения премьер-министра Мило Джукановича.

Сирия

Сирийские повстанцы утверждают, что сирийская армия и ее союзники нарушают перемирие.

Администрация Дональда Трампа полагает, что сотрудничество США и России по Сирии маловероятно.

Турция считает, что урегулирование сирийского конфликта возможно только на мирных переговорах в Женеве.

Южная Корея обвинила Северную в убийстве единокровного брата Ким Чен Ына. Ким Чен Нам, старший брат северокорейского лидера, был отравлен 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция Малайзии задержала одного северокорейца по этому делу и теперь разыскивает еще четырех. Согласно одной из версий, Ким Чен Ын приказал брату, жившему в Макао, вернуться домой и помочь стране деньгами, которые тот получил в наследство от Ким Чен Ира. Ким Чен Нам отказался, чем разозлил главу КНДР. Согласно другой версии, что Ким Чен Ын опасался, что его брат организует и возглавит северокорейское правительство в изгнании.

Вокруг многострадального Исаакиевского собора прошел новый крестный ход в поддержку передачи собора в ведение РПЦ. Полиция насчитала около 10 тысяч участников. До акции в этот раз не добрался ни один чиновник или депутат — это может быть связано с сообщением анонимного источника в Кремле о том, что передачу собора не согласовали с Путиным.

Три ссылки о музыке.

Музыкальный критик Максим Семеляк вспоминает Егора Летова в его день рождения 18 февраля.

Как сквернословие и рок-музыка связаны с уровнем интеллекта.

Феликс Сандалов о том, как музыка стала свободной.

Искренне ваши,

Семь-сорок