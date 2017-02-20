Умер математик и публицист, академик Игорь Шафаревич

В Москве 19 февраля умер советский и российский математик, академик РАН Игорь Шафаревич. Ему было 93 года. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на друзей ученого.

В 1946 году Шафаревич начал работу в Математическом институте имени Стеклова. Основные труды ученого посвящены алгебре, теории чисел и алгебраической геометрии. Он внес фундаментальный вклад в развитие теории Галуа.

Шафаревич известен не только как ученый, но и как публицист, общественный деятель. Вместе с Андреем Сахаровым боролся против использования психиатрии как средства политических репрессий. В 1968 году подписал "письмо 99" в защиту насильственно помещенного в московскую психиатрическую больницу математика, диссидента Алексадра Есенина-Вольпина.

В 1974 году Шафаревич вместе с Александром Солженицыным участвовал в издании сборника "Из-под глыб", написав для него три статьи: "Социализм", "Обособление или сближение?" и "Есть ли у России будущее?". В 1975 году он был уволен из МГУ.

В 1982 году Шафаревич опубликовал за рубежом эссе "Русофобия", в котором, как утверждают многие критики, выступил с откровенно антисемитских позиций. В 1992 году более 400 математиков опубликовали обращение к Шафаревичу с просьбой пересмотреть изложенную в эссе позицию. Совет Американского математического общества также выступил с осуждением "антисемитских работ Игоря Шафаревича".