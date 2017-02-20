Мосгорсуд рассмотрит жалобу "Левада-центра" на признание иноагентом

14 марта Московский городской суд рассмотрит жалобу "Левада-центра" к Министерству юстиции России на решение включить аналитический центр в реестр "иностранных агентов". Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Минюст включил "Левада-центр" в реестр иностранных агентов 5 сентября 2016 года. Поводом для этого стало сообщение центра о падении рейтингов "Единой России" в августе того же года. В ноябре Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение "Левада-центра" в реестр "иноагентов".

13 января "Левада-центр" обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на принудительное включение НКО в реестр "иностранных агентов". В центре заявили, что некоммерческую организацию подвергли необоснованно повышенному контролю со стороны властей.

