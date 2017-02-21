В Москве из полиции отпустили активистов "Другой России"

14 активистов незарегистрированной партии "Другая Россия", задержанные в понедельник в московском штабе организации, отпущены из полиции. Полицейские ограничились профилактическими беседами, сообщается на странице партии в социальной сети "ВКонтакте".

Накануне ходе обыска , который проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") из помещения штаба были изъяты компьютеры, ноутбуки и принтеры, говорится в сообщении.

По словам исполнительного руководителя "Другой России" Александра Аверина, официальной причиной обыска полицейские назвали проверку информации о подготовке теракта.

9 февраля 12 активистов "Другой России" были задержаны во время попытки вывесить транспарант около здания "Роснефти" с требованием национализации нефтяной компании. Их отпустили из полиции после составления протоколов о нарушении порядка организации митинга.