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Суд в Вене рассмотрел вопрос об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США

Дмитрий Фирташ в суде Вены, 21 февраля 2017

Дмитрий Фирташ в суде Вены, 21 февраля 2017

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Высший земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры Австрии на отказ земельного суда Вены в апреле 2015 года экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение о выдаче будет принято министром юстиции Австрии.

Суд в Австрии рассматривает сегодня вопрос об экстрадиции в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа
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Как сообщалось ранее, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Украинский бизнесмен был обвинен в том, что с помощью миллионных взяток намеревался получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру
пресечения в виде экстрадиционного ареста и согласился освободить его под залог в 125 миллионов евро и обязательство не покидать Австрию.

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