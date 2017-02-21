Суд в Вене рассмотрел вопрос об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США

Высший земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры Австрии на отказ земельного суда Вены в апреле 2015 года экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение о выдаче будет принято министром юстиции Австрии.

Как сообщалось ранее, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Украинский бизнесмен был обвинен в том, что с помощью миллионных взяток намеревался получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру

пресечения в виде экстрадиционного ареста и согласился освободить его под залог в 125 миллионов евро и обязательство не покидать Австрию.