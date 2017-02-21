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ЕСПЧ присудил 68 тысяч евро жительнице Ингушетии после похищения ее сына

Европейский суд по правам человека (архивное фото)

Европейский суд по правам человека (архивное фото)

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 68 тысяч евро жительнице Ингушетии Маржан Куштовой в качестве компенсации по делу об исчезновении ее сына в 2006 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ибрагима Куштова 25 января 2006 года остановили сотрудники дорожной полиции недалеко от аэропорта города Магас. Мужчину насильно пересадили в машину к неизвестным вооруженным людям. После этого его никто не видел.

Родные пропавшего считают, что его похитили сотрудники российских правоохранительных органов, чтобы вынудить сдаться его брата, которого тогда разыскивали по обвинению в терроризме.

В ЕСПЧ после рассмотрения жалобы Маржан Куштовой пришли к выводу, что в отношении женщины и ее сына были нарушены право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право на эффективные средства правовой защиты и статья Европейской конвенции, запрещающая пытки.

В прошлом году правозащитный центр "Мемориал" представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, из которого, в частности, следует, что силовые методы, которые применяют российские спецслужбы, только провоцируют жителей региона присоединяться к радикальным движениям.

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