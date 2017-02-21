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Кремлевский "слив"

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Кремль ознакомил журналистов с тем, как он выберет Путина в 2018-м. Озвученную методику обсуждают Александр Кынев, Геннадий Гудков, Михаил Тульский. Ведущая Елена Рыковцева.

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Зачем голосовать, если в Кремле уже всё решили?
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