Кремлевский "слив"

Кремль ознакомил журналистов с тем, как он выберет Путина в 2018-м. Озвученную методику обсуждают Александр Кынев, Геннадий Гудков, Михаил Тульский. Ведущая Елена Рыковцева.
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