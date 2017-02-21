Кремлевский "слив"

Кремль ознакомил журналистов с тем, как он выберет Путина в 2018-м. Озвученную методику обсуждают Александр Кынев, Геннадий Гудков, Михаил Тульский. Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир 8-800-200-22-12