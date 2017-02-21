Под диктовку Кремля

В пятницу 17 февраля издание Meduza обнаружило презанятнейшую вещь. Сразу девять российских СМИ, от «Дождя» до «Известий», друг за другом, со ссылкой на неназванного «высокопоставленного федерального чиновника» сообщили о том, что решение передать Исаакиевский Собор РПЦ не было согласовано с Владимиром Путиным.

Очевидно, что источник у всех был один и тот же. Но каждое из этих СМИ обозначило его источник как свой собственный, не указав, где и при каких обстоятельствах он поделился с ними этой ценной информацией.

Во второй раз Meduza удивилась спустя четыре дня. В 00 часов 21 февраля те же самые девять изданий с интервалом в минуту-две опубликовали достаточно объемные тексты, где разными словами описывалась одна и та же схема предстоящего ведения избирательной кампании Владимира Путина. И вновь со ссылкой на некие анонимные кремлевские источники.

Странность была не в том, что издание не указывает свой источник. Такое случается. Странность была в том, что тексты, написанные разными словами, явно имели одно и то же происхождение, было понятно, что журналистов где-то собирали, но все они твердо договорились молчать, что, где и когда это было.

Нам тоже стало интересно, что, где и когда. Выяснилось вот что.

В ночь на 17 февраля первый зам. главы кремлевской администрации Сергей Владиленович Кириенко собрал на свой брифинг девять СМИ: Дождь, Ведомости, Коммерсант, РБК, МК, Газета.Ру, Комсомольская правда, РИА Новости, ТАСС.

Встреча состояла из трех пунктов: 1.Путин-Исаакий. 2. Выборы Путина. 3. Губернаторы.

Брифинг вел сам Кириенко вместе со своим давним соратником, заместителем главы управления внутренней политики Сергеем Новиковым. Двое. Два источника, две составные части последующих журналистских заметок.

По итогам мероприятия СМИ предстояло выполнить как минимум четыре условия:

Не писать, что был брифинг в Администрации Президента. Не писать, кто именно делился информацией. Зато сами заметки делать поразнообразнее! Чтобы публика не поняла, что речь идет об одном и том же мероприятии. Саму информацию публиковать строго по сигналу. И спускать ее дозами. В разные дни.

Таким образом, информация насчет «Путин не знал про Исаакий» появилась собственно в день проведения брифинга. А вот схему ведения путинской кампании было разрешено опубликовать только через 4 дня! Поэтому в ночь на 21 февраля практически одновременно в девяти изданиях появились заметки, где журналисты на все лады исхитрялись в искусстве, как прикрыть Кириенко и Новикова.

«Подготовка к президентским 2018 года ведется в Кремле с расчетом на то, что в них примет участие Владимир Путин, рассказали РБК два федеральных чиновника», - писало, соответственно, РБК.

Далее в тексте РБК использовалась такая конструкция: «Сейчас на совещаниях обсуждаются несколько параметров успешных выборов, рассказал РБК источник в администрации президента и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю».

То есть Кириенко с Новиковым были названы

а) федеральные чиновники

б) источник в администрации президента

в) собеседник, близкий к Кремлю

Далее в тексте РБК говорилось: «Кремлевский чиновник и источник, близкий к администрации президента, рассказывают, что на совещаниях с участием экспертов обсуждаются несколько способов повышения явки».

Следовательно, в список обозначений Кириенко с Новиковым добавились

г) кремлевский чиновник

д) источник, близкий к администрации президента

Еще в том же тексте Кириенко/Новиков были названы

е) кремлевский собеседник РБК

ж) источник в Кремле

РБК побило рекорд, закамуфлировав кремлевскую пару под семью (!) обозначениями.

Другие издания были менее изобретательны.

В Известиях пара Кириенко-Новиков слилась в одно лицо.

Лицо было названо «собеседник «Известий, близкий к АП», «собеседник в АП», «источник в АП» («результат, по словам источника в АП, должен стать рекордным с 2000 года» и т.д.)

Коммерсант еще скупее на обозначения Новикова и Кириенко. Там, кстати, оба тоже в одном лице. «Как заявил источник "Ъ" в АП, президентские выборы в 2018 году будут носить "референдумный характер". «При этом собеседник "Ъ" полагает, что кандидат от либерального фланга в кампании все же будет»

То есть вот только «источник Ъ» и «собеседник Ъ»

Зато «МК»! Вот кто расстарался:

«Обитатели наших властных чертогов открыто говорят: в следующем году нас ждут не столько президентские выборы в их классической форме, сколько референдум о доверии национальному лидеру».

Этим, впрочем, фантазия газеты исчерпывается. Далее спикеров законспирированного брифинга называют исключительно «высокопоставленный федеральный чиновник»:

«Как выразился высокопоставленный федеральный чиновник…»

«Об этом в шутку заявил уже упомянутый федеральный чиновник..»

«Как дал понять тот же самый высокопоставленный федеральный чиновник…»

Комсомольская правда была суровее всех.

«Как рассказал «Комсомольской правде» источник в Управлении внутренней политики Администрации президента, все разговоры о досрочных выборах были ерундой полной».

Далее КП называет ведущих брифинга «наш источник», а потом просто «источник»:

ЛАЙФ вновь возвращает Кириенко и Новикову множественное число:

«Лайфу удалось узнать от источников, близких к внутриполитическому блоку Администрации Президента, некоторые предварительные условия, в рамках которых, скорее всего, и будет протекать президентская кампания 2018 года».

Потом он зовет их «источники, близкие к АП», что, конечно, совсем забавно. Зам. главы кремлевской администрации и зам.руководителя одного из ее главных управлений – это «источники, близкие к Администрации президента". А с другой стороны не придерешься. Ближе некуда.

В Газете. ру Кириенко-Новиков это опять один персонаж – «источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю» и «собеседник Газеты.ру».

В Ведомостях они снова пара: «два собеседника в Кремле, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса на экспертных совещаниях в администрации президента».

На Дожде тоже два: «В Кремле сейчас обсуждают свои задачи за год до выборов главы государства рассказали Дождю два источника в кремлевской администрации. Еще эти двое на «Дожде» называются «кремлевский чиновник» и «собеседник Дождя»

Обратите внимание. Каждое издание подчеркивает интимный, личный характер общения этих «источников» и «собеседников» с данным конкретным изданием. Агентства в этом смысле оказались чуть корректнее. ТАСС, и РИА, публикуя во вторник информацию, которую они, как и все, получили еще в пятницу, тоже разумеется, анонимно обозначают спикеров брифинга как «источник в администрации президента». Но они по крайней мере указывают, что этот источник все свои новости сообщил журналистам (во множественном числе). А не отдельно РИА или отдельно ТАСС. Потолок честности во всей этой договорной истории.

В Кремле, похоже, стесняются своих брифингов с прессой. И ставят ей кучу унизительных условий. И пресса эти условия с готовностью выполняет. И выглядит при этом достаточно нелепо, чтоб не сказать жестче.