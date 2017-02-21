В Вене полиция задержала украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа

Австрийская полиция задержала украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, когда тот покидал суд в Вене после заседания, на котором судья "фактически разрешил" его экстрадицию в США, сообщает Би-би-си.

О задержании Фирташа сообщила венская прокуратура. В сообщении ведомства говорится, что задержание произведено на основании так называемого европейского ордера на арест, который выдается по запросам стран-членов Евросоюза.

В ноябре прошлого года Антикоррупционная прокуратура Испании объявила Фирташа в розыск в рамках расследования дела об отмывании средств, добытых незаконным путем. По данным источников испанской газеты El Pais, ордер на арест выдал суд в Барселоне.