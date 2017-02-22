Amnesty International: ситуация с правами человека в мире ухудшается

Ситуация с правами человека ухудшается по всему миру, говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Amnesty International. Оценив ситуацию в 159 государствах, правозащитники пришли к выводу, что особая угроза нависла над принципом равенства прав всех людей.

Что касается России, растующую тревогу у авторов доклада вызывают новые данные о систематическом применении пыток в российских СИЗО и колониях, неоказании медицинской помощи заключенным. Кроме того, эксперты отмечают ужесточение антитеррористического законодательства - "пакет законов Яровой" - нормы которого противоречат российским международным обязательствам в области прав человека. Для российских граждан сужаются возможности участвовать в протестных акциях, подчеркивают правозащитники, напоминая о репрессиях против участников "тракторного марша" и процессах по "Болотному делу". Список НКО "иностранных агентов" пополнили десятки организаций, включая общество "Мемориал", говорится в докладе.

Amnesty International вновь обвинила Россию в нанесении ударов по мирному населению и гражданским объектам в Сирии, что привело к тысячам убитых и раненых,говорится в отчете.

В целом же авторы доклада зафиксировали рост агрессивной политики во всем мире. "2016-й стал годом, когда циничное использование риторики “мы и они”, языка обвинений, ненависти и страха, во всем мире достигло беспрецедентного с 1930-х годов уровня", сказал генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.

Для описания проблемы правозащитники впервые использовали в докладе термин, "политика демонизации".