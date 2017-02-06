В России вынесли первый приговор о недоносительстве по "закону Яровой"

Суд в Астрахани признал виновным жителя города Улукбека Гафурова в том, что он не сообщил о преступлении, и оштрафовал его на 70 тысяч рублей. Это первый в России приговор, вынесенный по статье "Несообщение о преступлении", которая входит в "пакет Яровой", принятый в 2016 году.

По словам представителя областной прокуратуры, Гафуров знал о том, что его знакомый "прошел подготовку в лагере боевиков и воевал на стороне террористов", но не сообщил об этом в правоохранительные органы. В региональном управлении ФСБ рассказали, что Гафуров не сообщил о своем знакомом, который ранее был приговорен к восьми годам лишения свободы за участие в вооруженном формировании, уточняет "Интерфакс".

Первое уголовное дело по статье о недоносительстве было возбуждено в Чечне в середине января. По данным следствия, житель республики Асхаб Хизриев не сообщил в правоохранительные органы о том, что его знакомый планировал уехать на войну в Сирии и присоединиться к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".