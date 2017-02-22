Прокуратура отменила отказ возбудить дело по иску Дадина о пытках

Генеральная прокуратура России отменила отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела по жалобе осужденного активиста Ильдара Дадина на пытки в карельской колонии. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт" со ссылкой на адвоката Николая Зборошенко.

Юрист уточнил, что материалы дела направлены на дополнительную проверку.

В среду Верховный суд России постановил прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении Дадина, освободить активиста и признать его право на реабилитацию. Этого потребовал представитель прокуратуры.

Оппозиционный активист Ильдар Дадин, осужденный за "неоднократные нарушения" на протестных акциях, заявил о пытках в сегежской колонии 1 ноября. Федеральная служба исполнения наказаний и Следственный комитет провели проверку, после чего заявили, что не обнаружили нарушений. Самого активиста этапировали в колонию на Алтае.