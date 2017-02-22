Муравейники вместо хрущевок

Президент России поручил мэру Москвы снести в городе пятиэтажные дома. Если вам кажется, что эта новость выглядит несколько странно, вы не одиноки.

Konstantin Siniushin

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Собянин пообещал разобраться с пятиэтажками до конца 2018 года –предполагается, что на их месте пятиэтажек возникнут новые высотные дома. Вполне возможно, что таким образом мэрия рассчитывает решить часть городских проблем, считает Петр Шкуматов:

...Что у нас происходило на рынке московской недвижимости, которая всегда в цене, в период с 2005 по 2015-й? Безудержный рост. Разумеется, что людям где-то жить надо, поэтому все старались найти эконом вариант, которым оказывалось всегда ближнее и дальнее Подмосковье. К чему это привело? К тому, что ежедневная маятниковая миграция оценивается в 2 миллиона человек и испытывает тенденцию к росту. <...>

Так вот, всего пятиэтажек сносимых и несносимых до сегодняшнего дня серий 25 миллионов кв.м. Уплотнить можно до 4х раз, соответственно, это будет 100 миллионов кв.м. А это уже 5 миллионов человек. Но, даже если они не будут жестить и снесут только самую мякотку, около метро, то это примерно 10 млн кв.м., на освободившемся месте построят 40 млн кв.м., где будут жить 2 млн человек. Т.е., вот они и пристроили всех работающих, но проживающих на выселках.

Попутно решается третья задача. Помните Собянин говорил про городки для пенсионеров? Так вот, в пятиэтажках, которые постройки 60-х годов живет много пенсионеров. Сейчас, когда дом сносится, жилье предоставляется в пределах округа, но без излишков. Но если человек откажется от округа, то ему могут "подарить" лишние квадратные метры. И вот тут зарыта собака. Пенсионеры, которым не надо никуда ездить, получают квартиру большей площади, но в Новой Москве, а на освободившееся пространство с помощью ипотечных инструментов переезжают активные и молодые жители заМКАДья.

В итоге с помощью этой программы происходит массовое переселение трудоспособного населения в центральную часть города, пенсионеры уезжают жить на выселки, но в квартиру большего метража, банки в восторге, строители в восторге, мэрия в восторге. Ну и департамент транспорта тоже в восторге, так как маятниковая миграция резко сокращается, а наличие метро в пешей доступности резко снижает частотность использования личного транспорта. Правда Москва в результате превращается в какой то уродливый Гонконг, но чего не сделаешь ради великой цели...

Но основная цель, по мнению многих – легитимизировать точечную застройку на дорогостоящих участках недалеко от центра города.

Дмитрий Гудков

Во-первых, под снос попадут уже не хрущевки, а дома 60-х-70-х годов постройки, расположенные в центре Москвы. Они зачастую не панельные, а кирпичные, качество их находится на приемлемом уровне. Естественно, что земля в центре Москвы — золотая, и снести там пятиэтажку (а то и любой другой дом — смотря что будет написано в законе), чтобы построить, к примеру, 17-этажку — золотое дно для любого застройщика. Правда, это критично ударит по инфрастурктуре (школы, поликлиники и т. д.), но кого это волнует?

По сути, Собянин заявил о начале легальной точечной застройки в самых «вкусных» местах города.

Слова мэра о том, что для города неприемлем коммерческий выкуп, означают, что предполагается выселять жителей без предоставления адекватной компенсации. Принятие нового закона приведет к переселению москвичей не в рамках того же района, а в рамках соседних округов. Новая Москва, как известно, большая.

Резюме: в Москве готовится грандиознейшая афера по внедрению точечной застройки под прикрытием оперативно принимаемого через Думу закона. Жителей города будут ссылать на окраинные районы без компенсаций, а на месте их домов в центре строить коммерческое жилье.

В том, что существующая городская инфраструктура такого давления не выдержит, у большинства комментаторов нет ни малейших сомнений.

Petr V. Ivanov

Очевидно, что земля, на которой располагаются хрущевки в Москве в краткосрочной перспективе заметно дороже, нежели земля в Новой Москве и оперативный снос хрущевок с заменой их на, скажем, апартаменты под 40-50 этажей позволит высвободить ресурс высокой стоимости этой земли. Другое дело, что под этот проект будет трансформировано законодательство и регламенты, в первую очередь Градостроительный кодекс Москвы, и в отдаленной перспективе этот рывок московского стройкомплекса еще долго будет аукаться как с точки зрения культуры градорегулирования в Москве, так и с точки зрения инфраструктурных проблем, обостренных перенаселением - дефицит социальных объектов, недостаточная плотность улично-дорожной сети и т.д.

Andrey Davidovich

Когда вопрос с хрущевками будет решен, возникнет еще одна задача - разобраться с точечными застройками и их инициаторами. А пока мы позволяем строить самые настоящие гетто внутри каждого российского города - места не для жизни, места для ночевки. Ночевки людей и их железных коней. Образуются внутригородские агломерации, где детям не хватает места в детских садах, а в школу ребенка нужно возить в другой микрорайон.

Мое глубокое убеждение - города нужно развивать вширь, а не внутрь, задохнемся же...

Мысль о том, во что превратятся районы, где на месте пятиэтажных домов вырастут высотные башни, приводит москвичей в ужас.

Ilya Tochilov

Бетонный ад из Мытищ, Балашихи, Химок, Люберец, Красногорска и т. д. наступает на Москву. А то ишь! Живут там тихо с деревьями и пространством в малоэтажной застройке.

Natalia Vinokurova

у нас между академической и севастопольским вовсю сносят. вместо хрущевок ставят высоченные муравейники. при этом с транспортом и так напряженка. если каждое утро вместо 60 семей будет рваться в трамвай или в личной машине на выезд из дворов 400 семей, то у нас тут начнется ад.

Oleg Kozyrev

Речь о том, что пятиэтажные "хрущевки" - последние нормальные дома в Москве (за исключением экспериментального малоэтажного района Куркино). Ибо пять этажей - это предел дома в современном городе. Все, что выше - превращает город в зону тотальной парковки, минимального двора и полностью разрушенного местного сообщества. Самые хорошие районы в Москве сегодня - это районы пятиэтажек. Эти районы зеленые, там еще сохранились дворы, в которых можно играть детям, там есть место и машинам и людям, там есть палисаднички и сады.

Все, что выше пяти этажей, нельзя строить дальше, чем 500 метров от метро. Все спальные районы должны быть пятиэтажными. А лучше трех-четырехэтажными. Если что и сносить, так это высотные дома (кроме исторических).

Да, электропроводка, газоснабжение этих домов как правило и правда устаревшее. Но в остальном кирпичная хрущевка даст фору любому современному зданию. Заменить проводку или газ - не проблема. Проблема, если города превратятся в жуткие бетонные колодцы-муравейники.

Остается только нервно шутить и поминать "ночь длинных ковшей".

Виктория Скобеева

Читаю коллегам новость - Путин поручил Собянину снести хрущевки. Первая реакция - вместе с жителями?

Dmitry Butrin

(хватай мешки вокзал отходит)

в москве после встречи мэра с президентом начался стихийный самоснос хрущевок.

Boris Lvin

Как оказалось, все документы на их строительство были оформлены неправильно.

Alexey Orlov

Хрущев незаконно передал их Москве

Dmitry Zilberman

Муниципальная программа ликвидации здравого смысла "Снос крыш".

Ostap Karmodi

"Путин заявил Собянину о целесообразности сноса в Москве "хрущевок" вместо их капитального ремонта"

Правильно. А то прикрываются бумажками о собственности.

Когда там лес стоял, было гораздо красивше.



Сторонники сноса напоминают, что речь во многих случаях идет о временном жилье, отслужившем свой век.

Elena Lykova

Мы полгода искали квартиру для покупки на вторичном рынке и убедились в том, что почти все удобные (близкие к метро) локации от ТТК до МКАД ( а то и ближе к центру) застроены старыми пятиэтажками - реально устаревшим (как минимум морально) жильем, совсем не радующим глаз и, думаю, не слишком комфортным для своих владельцев. Квартиры в этих домах практически не продаются (неликвид) или скупаются/арендуется выходцами из стран СНГ, не слишком требовательными к качеству жилья. Думаю, сносить это уродство в принципе надо, вот только способность московских властей сделать это надлежащим образом вызывает сомнения...

В ряде районов Москвы сноса хрущевок ждут уже долгие годы.

Кирилл Шулика

Я сам всю жизнь живу в кирпичной хрущевке, которая вообще для современного города просто нонсенс. И для несовременного тоже. Слухи, что нас будут сносить, были еще в советское время. Бабушка моя покойная узнавала и пробивала этот вопрос еще при Андропове. Стоят до сих пор... Были мысли при Лужкове, но кирпичные хрущевки в сносимые серии не попали.

Сейчас говорят, что расселят 1,6 миллиона человек, типа Путин одобрил идею Собянина. Но, во-первых, не снесено еще до сих пор то, что решили сносить давно, то есть панельные уже заканчивают сносить, но есть еще бетонные или как они там называются...

Стоимость всей этой идеи - 6 триллионов рублей. Зачем Собянин пробивает эту идею? Для того, чтобы получить изменения в федеральное законодательство, упрощающие хищнические стройки, которые сейчас хотя бы чисто формально ограничены. Вот, собственно, главный вопрос, а не пятиэтажки.

Верно замечают эксперты, что совсем непонятно, что будет с самыми популярными кирпичными хрущевками. Будут их сносить или нет, никакого понимания нет. Но поправки в федеральные законы собянинские уже готовят! Когда их примут, застройщики будут получать все, что хотят, после дружеских контактов с мэрией, а мне, жителю хрущевки, скажут, как при Андропове говорили - денег пока нет, мы попозже снесем.

То есть, скорее всего, пойдут по двум путям - упростят хищническую застройку и будут сносить только пятиэтажки, земля под которыми нужна застройщику. Всем остальным ни денег, ни капремонта.

У меня дом 1962 года постройки. И часть работ по камремонту стоит на 2018 год. Но скажут - делать не будем, вас скоро снесут. И так до того, пока дом сам не развалится. Дешево получится и сердито.

Константин Янкаускас

Сегодня мэр Собянин под камеры давал обещания Путину о том, какую новую прекрасную программу сноса пятиэтажек он скоро начнет в Москве. Но Москва уже не верит не только слезам, но и словам Сергея Семеновича. Посмотрите в каком жутком состоянии находятся пятиэтажки в районе Зюзино. Эти дома должны были снести еще по прежней программе сноса и расселения. Постановление о реконструкции квартала утверждено в конце 2006 (!) года. И до сих пор ничего. Шесть лет Собянин говорит красивые слова о сносе пятиэтажек и при этом саботирует постановление о реконструкции квартала 14. А пятиэтажки того и глядишь развалятся сами. Поэтому жители Зюзино говорят: "Собянин СС. Домой в Когалым! Давай, до свидания!"

Ден Ис

В моём р-не Царицыно эти хрущёвки занимают несколько кварталов. Сколько было обещаний их снести а жителей переселить в новые, даже в тучные годы на это средств не было сейчас подавно. Так что не питайте иллюзий.

Askar Sadykov

1999 год. Лужков пообещал Ельцину снести "хрущевки"

2009 год. Лужков пообещал Путину доснести "хрущевки"

2017 год. Путин требует от Собянина снести "хрущевки" и тот сказал что управится до 2018 года.

У меня под окнами массив "хрущевок", одна из них в программе капремонта на 2017-2018-й год.

Видимо ее сначала отремонтируют, а потом снесут!

Возможно, все это – не более чем часть предвыборной кампании Собянина, считают некоторые комментаторы.



Samson Sholademi

Любопытная статистика про "хрущевки" и 5-ти этажные не панельные, а кирпичные, так называемые "сталинки" в Москве.

В столице таких домов было около 12 000. За 18 лет, то есть с 1999-го года, когда при Лужкове началась программа сноса ветхих "хрущевок", в городе было расселено около 2 000 таких домов.

Собянин пообещал сегодня Путину, что все оставшиеся в Москве пятиэтажки ( ТО ЕСТЬ ОКОЛО 10 000 штук????) будут снесены за два года - 2017-2018 гг.

Чё, реально?!

Либо я чего-то не понимаю, либо кто-то перед грядущими выборами заливает на голубом глазу.

Masha Zheleznova

Как обитатель несносимой хрущёвки вангую, что Сергей Семёныч сегодня вступил в кампанию

Большинство комментаторов уверены, что если пятиэтажки действительно начнут сносить, то делать это будут без адекватной компенсации, а жильцам взамен дадут квартиры где-нибудь на выселках – в том, что застройщики хотели бы поступить именно так, сомнений нет.

Mikhail Zelenskiy

С.Собянин: А давайте снесём все пятиэтажки и расселим как придётся без обсуждения и рыночной компенсации?

В.Путин: А давайте!

Oleg Kashin

Партнер девелоперской компании «Химки групп» Дмитрий Котровский говорит, что девелоперам новая программа мэрии будет интересна лишь в том случае, если жильцов пятиэтажек разрешат переселять в другие районы города.

Maxim Gribin

За 101 км.

Римма Поляк

В новую Москву. Для того и присоединили.

Вопрос, живо волнующий жителей пятиэтажных домов – что будет с взносами на капитальный ремонт, которые они платили и продолжают платить.

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Ludmila Sizova

В Москве решили снести ВСЕ пятиэтажки - 25 млн.кв.метров. А люди в этих пятиэтажках, между прочим, уже второй год платят налог на капитальный ремонт дома. Ну и ну... А деньги им вернут?

Какие именно пятиэтажки планируется снести, мэрия на самом деле пока не объяснила, но ответ "какие выгоднее" для многих очевиден.

Alexey Durnovo

А кто-нибудь может объяснить: Путин поручил Собянину снести вообще все хрущевки, какие Собянин найдет или только блочные и панельные? Или только ветхие?

Короче говоря, какие именно "хрущевки" будут сносить?

Dmitry Mikhaylin

Опять лажанулась пресс-служба московской мэрии.

Ясно же, что речь не идёт - просто не может идти - о сносе ВСЕХ хрущевок.

Во-первых, снести все - невозможно, это гигантские объемы.

Во-вторых - все сносить бессмысленно. Кирпичная хрущёвка - это вполне нормальное, полноценное, хоть и не суперкомфортабельное, жильё. Они простоят ещё хоть сто, хоть двести лет - ничего им не сделается. Ну, может, внешний марафет навести и коммуникации поменять.

Речь, ясен пень, идёт о дополнении списка сносимых панельных и блочных серий. Плюс, возможно, выборочном сносе совсем уж развалюх из других серий.

Ну так вы и расскажите людям - какие серии ещё будут сносить, по каким критериям будут отбирать другие пятиэтажки. Никто ж не против, но вы объясните.

А то, значит, к докладу президенту вы готовы, а людям сообщить - пока нет.

Мне, в принципе, пофиг, но у меня под окнами - две кирпичные пятиэтажки и одна блочная. А ну как стройку замутят?

Короче, жлобство это - вбрасывать тему, когда на возникающие вопросы нет исчерпывающих ответов. Садитесь, два.

Леонид Злотин

кирпичные вообще в программы не включались, речь в первую очередь только о панельных и шла. Но тут как обычно - если место кому то приглянется, то и 9-этажку ветхой признают

Жителей регионов такие новости возмущают по другой причине.

Александр Корецкий

У нас в Челябинске такие пятиэтажки считаются хорошим жильем и никто даже и не думает их сносить. Москва, ты зажралась!

Ilya Fadeev

Вы сначала избавьтесь от позора в малых городах, потом беритесь за хрущевки в Москве

Evgeny Abaev

Нет, я-то не против, тем более как человек, выросший в пятиэтажке в Кузьминках. Но объясните пожалуйста, в общероссийских "Вестях" это обсасывают, чтобы жители других регионов ещё больше "полюбили" москвичей, глядя на свои аварийные "коробки" в Саратове, Петрозаводске, Томске, прочих городах и весях, ещё ярче понимая свою ущербность в глазах властей?

Может быть стоит о новостях, касающихся исключительно жителей конкретного региона освещать на региональных новостных каналах?



Борис Борисов

Вообще, сносить пятиэтажки только в Москве и москвичам - чудовищное хамство по отношению к остальной глубинной России. Нужна общенациональная программа. и четкий нормативный подход (снос пятиэтажок по сериям и годам строительства, а не пробивной силе губернатора), без этого хамского социального расизма.

Но. по моему, ни Собянин ни Путин этого уже просто не понимают. Но трагедия даже не в этом: следующее поколение российских управленцев будут настолько более циничным, что и Собянин, и Путин покажутся на их фоне фоне ангелами.

Те просто снесут и выселят всех на мороз.

Вот в чём трагедия-то.