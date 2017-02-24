Чехов и музыка

Отрывки из передачи
Владимир Абаринов:
«Антон Чехов никогда не учился игре ни на каком музыкальном инструменте. Но в детстве вместе с братьями он пел в церковном хоре. Церковное пение упоминается во многих текстах Чехова. А в рассказе «Певчие» указано конкретное произведение, которое разучивает церковный хор — «Херувимская» Бортнянского, № 7. Этот гимн еще называют по первым словам: «Иже херувимы»…Музыкальный обиход героев Чехова состоит из обычного набора: цыганских песен, популярных русских романсов, оперных и опереточных шлягеров. Чехов описывает музыку и пение довольно странно. Например, в повести «Моя жизнь» героиня поет романс Чайковского «Ночь» на стихи Полонского, а герой говорит: «Пока она пела, мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню». Есть у него рассказы о музыкантах, в которых музыка не играет никакого значения, а есть страшный, странный, до сих пор до конца не истолкованный, мистический «Черный монах», в котором музыка играет ключевую роль. Жалко, что Карл Юнг его, кажется, не читал, во всяком случае не оставил нам своего толкования».
Радиоантология современной русской поэзии.
Стихи Владимира Друка. Поэт родился в Москве в 1957 году. С 1994 года живёт в Нью-Йорке. Автор книг «Нарисованное яблоко», «Коммутатор», «Одноразовые птицы» ( диплом премии «Московский счёт 2009).
***
В масштабе женщин и мужчин
в года обыкновенных бедствий
мы - поджигатели причин
и легкая добыча следствий
покуда следствие идет
и снайперы сидят на крышах
не делай вид, что ты не слышишь
не делай вид, что ты Бетховен
не делай вид, что все пройдет
еще в полях гуляет страх
а в чащах бродят террористы
они вообще-то пацифисты
но с бомбометами в руках
они сперва ушли в народ
а после вышли из народа
у входа в рай табличка "вход"
и запах сероводорода...
мы - поджигатели любви
и - гинекологи свободы
еще умоются в крови
освобожденные народы
еще не все разрешено
еще не все запрещено
и в эту щелку как в кино
влезает каждое говно
раз не дано предугадать
чем наше слово отзовется
то пусть оно пока заткнется
и это будет благодать
освобожденная страна
вздохнув, развалится на части
но кто-то соберет запчасти
и вспомнит наши имена
1989 г.
«Наши современники».
Рассказывают вильнюсские таксисты.
«Мои любимые пластинки» с журналистом и музыкантом Юрием Векслером.
«Мне было 22 года. Это был Академгородок, 1968 год. Фестиваль бардов, на котором у Александра Галича состоялось несколько концертов. Я был сражён смелостью Галича. Все говорили одно и тоже: сейчас откроются двери этого зала, войдут вооружённые люди и всех нас арестуют».
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