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Космический "грузовик" компании SpaceX не смог пристыковаться к МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

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Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX, запущенный на орбиту в воскресенье с помощью ракеты Falcon 9, не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в твиттере NASA.

По данным агентства, процесс стыковки был прерван из-за ошибки бортового компьютера на корабле Dragon. В NASA отметили, что космический "грузовик" находится в отличном состоянии, следующая попытка стыковки корабля с МКС запланирована на завтра.

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