Очищение путинской кармы

Генеральная прокуратура просит отменить приговор Евгении Чудновец - воспитательнице, получившей полгода тюрьмы "за репост".

Новость эта многих обрадовала, тем более, что пришла вскоре после решения об освобождении Ильдара Дадина (реакцию соцсетей на это событие читайте здесь!).

Павел Чиков:

Ничоси. За отсутствием состава преступления

Юлия Галямина:

Сегодня какой-то праздник!

Григорий Мельконьянц:

Можем ведь и начать привыкать к хорошим новостям.

Вероника Розуванова:

Чудеса в нашем решете - Ильдара Дадина освободили, теперь - отменить приговор Евгении Чудновец. Генпрокуратура "проснулась"?!

Тимофей Шевяков:

и хочу заметить, что Генпрокуратура в последнее время стала удивительно гуманной и принимающей разумные решения

Сергей Шаргунов:

Надеюсь, это уже победа. Здравого смысла и наших общих усилий.

Надо продолжать защищать людей.

Впрочем, логичный шаг, напоминают многие - не впадать в излишнюю эйфорию.

Владимир Механиков:

Хорошо, что могут признать свои ошибки, но это ад какой-то, игра в посади человека. И вопросы к суду. А если бы прокуратура не просила прекратить дело в отношении Дадина, суд отменил бы приговор?

Павел Захаров:



Понимаю прекрасно, что никакой это не внезапный приступ совести у властей. Это непонятно что. Но я, безусловно, приветствую это "непонятно что", потому как люди обретут Свободу. НО. Главный вопрос в другом:

ПОНЕСУТ ЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВСЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МВД, СК, ПРОКУРАТУРЫ И СУДА ЗА ФАБРИКАЦИЮ НЕЗАКОННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОМУ НАКАЗАНИЮ ЗАВЕДОМО НЕВИНОВНЫХ?

Кристина Потупчик:

Но за этими случаями - что Чудновец, что Дадина - совершенно непонятно одно. Какое наказание понесут те, кто виноват в том, что в тюрьме оказались люди, которые не должны были оказываться? Почему живодерство в отношении людей остается безнаказанным?

Александр Кобринский:

Дела Дадина и Чудновец как нельзя лучше демонстрируют ту степень загнивания, в которой находится российская судебная система.

Что - судьи и прокуроры не видели, что постановления по делам об административных правонарушениях по Дадину не вступили в законную силу - и, следовательно, состава преступления нет даже по тому бредовому закону, который был принят? Что - судьи и прокуроры не знали и не видели, что у Чудновец не было умысла на размещение порнографии, а был умысел на изобличении садистов в детском лагере?

Все они знали - и на все наплевали, как и наплевали на человеческую личность и человеческое достоинство.

Вмешательство Верховного Суда - не после обычных жалоб, а после скандала - с привлечением СМИ и выступлений граждан - только лишний раз доказывает, что добиться справедливости в российских судах обычным путем почти нереально.

Кирилл Шулика:

Несколько важных моментов. Что Чудновец, что Дадин невиновны, о чем пишет Коржинек, а это вам не оппозиционный адвокат, а замгенпрокурора, но они не просто сидели, гестапо их еще и пытало. И вот важнее реабилитации, на мой взгляд, это добиваться наказания и гестапо, и судей, и следователей, которые участвовали в посадке и пытке невиновных.

Сами статьи о тюрьме за одиночные пикеты и за репосты должны быть отменены, потому что там никакого состава преступления. И этого надо добиваться.

Прокуратура не по доброте душевной и даже не по причине выполнения функции защиты прав человека, а потому, что перед выборами президента по белорусскому примеру будут отпускать политзаключенных. С Лукашенко за это, кстати, санкции сняли.

Но совершенно неважно по каким мотивам отпускают невиновных людей, главное, что их отпускают и перестают издеваться.

Да, а гражданское общество может победить. Пусть пока еще и в борьбе только за судьбу маленького человека.

Игорь Эйдман:

Кремль, управляя судами и прокуратурой в ручном режиме, видимо, решил немного поиграть в «либерализм» и "законность". Не случайно, одновременно с пересмотром дела Дадина Генпрокуратура предложила Верховному суду отменить другой скандальный приговор воспитательнице Чудновец, осужденной за перепост.<...>

Могу предположить, что все эти события связаны связаны с назначением Сергея Кириенко куратором внутренней политики в АП. Его задача - продемонстрировать стране и миру "путинизм с человеческим лицом", дабы ослабить волну возмущения путинским режимом на Западе и среди российской либеральной интеллигенции. С одной стороны, это необходимо в преддверии уже анонсированных переговоров об «антитеррористической сделке» с Трампом (самому Трампу, кончено, на российских политзаключенных плевать с высокой колокольни, но есть еще западная общественность, с которой ему приходиться считаться). А с другой стороны, за год до выборов, видимо, решено не дразнить недовольных россиян излишней жестокостью против их единомышленников.

Конечно, все это временный политический трюк. Робкий елезаметный «оттепельный» тренд моментально закончится, если диктатор решит, что игры в либерализм могут быть опасны для его режима. Кириенко тогда дадут «другие установки» или его сменит какой-нибудь чекистский «ястреб». И репрессии начнутся с новой силой.

Глеб Павловский:

Зато несколько человек будут жить, а не гнить #недооттепель #политизация

Юрий Богомолов:

Разговоры о надвигающейся оттепели делаются все громче.Что бы это значило?

А вот что: "И каждый пень в апрельский день березкой снова стать мечтает".

Спето это было в 1948-м году в фильме "Весна". И подпевали опереточной актрисе ученые мужи, хотя впереди страну ожидала новая волна репрессий, и иным размечтавшимся ученым-березкам была уготована участь стать пнями.

Николай Руденский:

23 декабря 1933 года Имперский верховный суд в Лейпциге оправдал почти всех обвиняемых по делу о поджоге Рейхстага. Наверняка нашлись наблюдатели, которые сочли это большой победой прогрессивных сил, а также доказательством того, что никакой тоталитарной диктатуры в Германии нет.