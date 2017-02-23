Токио - против планов Москвы разместить дивизию на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с планами министерства обороны разместить в течение года дивизию на Курильских островах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Он отметил, что укрепление военного присутствия России в районе четырех островов Курильской гряды не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий. Япония оспаривает территориальную принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые отошли к России по итогам Второй мировой войны.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о формировании четырех новых дивизий до конца 2017 года. Одна их которых будет базироваться на Курилах. Ранее в ноябре Россия разместила на курильских островах Итуруп и Кунашир новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Спор по четырем островам Курильской гряды остается главным препятствием для заключения мирного договора между Японией и Россией. Токио постоянно подчеркивает, что документ не может быть подписан без урегулирования вопроса о принадлежности Курильских островов.