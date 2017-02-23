Правительственные силы Ирака взяли под контроль аэропорт Мосул

Правительственным силам Ирака удалось взять под контроль большую часть аэропорта Мосула во время штурма, передает Reuters.

Участники операции рассказали изданию, что здание аэропорта обстреливается сотрудниками правоохранительных органов страны. По их словам, атака ведется одновременно с нескольких фронтов.

Штурм аэропорта Мосула начался 23 февраля. Правительственные силы Ирака при поддержке ВВС и международной коалиции во главе с США открыла огонь по линии обороны боевиков группировки "Исламское государство" (запрещенной в России) в западной части города.

Мосул был захвачен ИГ в 2014 году. Наземная операция по освобождению второго по величине города Ирака началась 17 октября прошлого года.

