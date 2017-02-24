На "Свободе" услышал занимательную программу. В эфире была чудесная девушка, которая рассказывала, что происходит, если ты, к примеру, ведешь блог в социальной сети. В частности, она объясняла феномен злобных отвратительных комментариев, которые появляются под любой твоей публикацией, если ты разрешаешь комментировать всем желающим. Таких странных людей называют "хейтерами" – ненавистниками. И похоже, в социальных сетях мы наблюдаем удивительный российский феномен – ненависть, льющуюся полноводной рекой; ненависть от всей щедрой народной души.

В моих лентах в различных соцсетях было так же. Чтобы получить порцию освежающей ненависти, даже не нужно писать о Крыме или Донбассе. Достаточно, накануне весны, к примеру, просто отметить, что травка зеленеет и солнышко блестит. Тут-то все и начнется!

Только один из сотни комментариев будет, собственно, о ласточке, которая с весною к нам летит, о самой весне, и о том, что, несмотря на повышение цен и мрачное будущее, жизнь продолжается, о чем, собственно, и написал автор стиха. Но все остальные комментарии…

Ну, во-первых, тебе напишет десяток культурных дам, которым пост о ласточке вдруг открыл на тебя глаза. "Я верила вам, но как можно писать столь оскорбительные вещи! – восклицает подписчица блога под ником "Клавдия 1956". "Я немедленно отписываюсь!" – добавляет она, оставляя автора блога в недоумении, чем именно оскорбительна незатейливая ласточка, которая летит с весною.

Еще десяток комментариев будет о том, что сейчас ласточки уже не те, что прежде, так что нечего обманывать народ. "Как можно писать о ласточках, когда из Мавзолея хотят вынести Ильича! – восклицает подписчик "уралвагонзавод 1932". – Ваш Ельцин отдал Россию олигархам, а рабочая косточка живет в нищете!" Подобный комментарий оставляет автора блога в глубокой задумчивости, ибо неумение запомнить, что уже много лет Россией руководит совсем не Ельцин, говорит о том, что в голове у писавшего не просто рабочая косточка, а просто кость вместо мозга.

Последующие комментариев приходят от "ненавистников режима" с суровым вопросом-осуждением: а где я увидел эту ласточку при таком ужасном президенте и профнепригодном премьере? Ласточки давно улетели в Силиконовую долину, где работают программистами на высокой зарплате, строго замечается в таких комментариях, и только продавшийся режиму журналист не видит очевидного.

Еще пара десятков комментариев более глубоки, ибо посвящаются, собственно, уже твоей персоне. Неизвестные под никами, состоящими из набора букв или цифр, – видимо, им немножко стыдно, – старательно пишут, что ласточек и весны нет и быть не может. Важным отличием от предыдущих комментариев является удивление по поводу того, что ты в адрес властей не ругаешься матом. Ну, к примеру, подписчик под ником "за правду 1991" замечает, что только тупой от природы человек может писать о ласточках, в то время как Путин приказал Собянину снести в Москве пятиэтажки. Связь тут, видимо, в том, что ласточкам, когда они прилетят, негде будет приземлиться: пятиэтажки-то снесли!

Особо важным фактором для профессионального хейтера является твоя персона, ведь конкретная ненависть гораздо приятней ненависти вообще. При этом, еще раз замечу, не надейтесь увидеть имя и фамилию хейтера – ненависть всегда искренняя, но она анонимна. Для персонального потока ненависти хейтеры даже открывают персональную страницу, чтобы разово поненавидеть. Имена для таких страниц выбираются без особого изящества. "Может, ты упакуешь свои чемоданы, уедешь в свой Израиль и там не будешь своими сионистскими лапами трогать наших родных ласточек?!" – дружелюбно предлагает кто-то с ником "гав-гав 1985".

При этом предлагается весьма широкая география отъезда. Авторам блогов с окончанием фамилии на "швили" предлагается уехать в "свою Грузию", на "ян" – в "свою Армению", а "енко" – в "свою фашистскую Украину", что говорит о том, что данный хейтер является внимательным зрителем политических ток-шоу центральных российских телеканалов, сеющих, как мы знаем, доброе и вечное.

Есть еще одна форма ненависти, может, не столь изысканна, как предыдущие, но радующая своим простодушием и конкретикой. "Тварь, тебе конец! – воодушевленно восклицает кто-то под ником "буль-буль 1971!" – "Мы знаем твой адрес! Готовься!" Либо: "Пуля для тебя уже отлита! Мы идем!"

Длинная жизнь – повод найти больше поводов для ненависти

Конечно же, при этом никто никуда не идет, ибо хейтер устал после работы на заводе или в офисе, так что слова про пулю пишутся под чаек, милых детишек вокруг, малиновый пирог от тещи, под носки в пляжных шлепанцах и непременный телевизор, на экране которого захлебывается от ненависти штатный политолог. Поэтому слова про пулю не более чем милый народный субботник по прополке "предателей страны", только в эпоху интернета. На самом деле, хейтер любит кошек, а у его дочери есть морская свинка. Но брызги слюны с телеэкрана предлагают объединиться в борьбе с предателями, так почему бы не написать предателю непосредственно, раз уж за интернет все равно заплатили, а сам комментарий бесплатный?

Конечно, в каждой социальной сети есть возможно отправить подобных хейтеров в вечный бан, но можно и пожаловаться. При этом социальные сети предлагают тебе широкий спектр для жалоб, только нажми на кнопку. "Вам угрожают" – одна кнопка. "Вас унижают" – другая кнопка. Но автор блога вспоминает такой анекдот. Когда модернизировали полицию, то поставили новейшую телефонную систему. И когда звонили, милый девичий голос говорил: "Ваш звонок очень важен для нас. Если вас грабят – нажмите цифру "один"; если насилуют – нажмите "два"; если убивают – нажмите "три"..." Поэтому блогер не надеется на то, что Цукерберг придет к хейтеру из Волобуева и погрозит ему пальцем.

Блогер тупо защищается, переключая возможность комментариев в положение "только для друзей". Да, живая народная мысль перестает бить ключом в твоем блоге, но жить становиться приятнее, не скрою. Конечно, каждый блогер хотел бы, чтобы любой его пост, выложенная фотография или интересная статья стали бы площадкой для обсуждения, но той площадкой, где рождается не взаимная ругань, а какая-то умная мысль, даже продуктивная идея. Но, видимо, идея социальных сетей как аналога древнеримского форума с треском провалилась и живет в лишь в головах трепетных интеллигентов. Обычные же блогеры суровы и мрачны – они помнят, что римские легионы, конечно, дошли до Британии, но сам Рим рухнул от нашествия варваров.

Блогер не надеется на появление нового человека. Он знает: когда научатся менять гены, то человек, конечно же, станет жить дольше. Но длинная жизнь – повод найти больше поводов для ненависти. Поэтому блогер нередко покидает соцсети вообще, забывая, что он этим поступком тут же… превращается в хейтера, ибо становится ненавистником каких-то ничтожеств, использующих высочайшие достижения технической мысли для демонстрации своего убожества.

А еще говорят, что интернет – это новое предложение Антихриста. А раз так, то, видимо, хейтеры – это падшие ангелы интернета. Но, если так, то, может, стоит им сопротивляться? Бог терпел – и нам велел, как говорят старики.

И еще: не забудем про ласточку. Она скоро будет. Вместе с весной. Без всяких комментариев.

Матвей Ганапольский – политический публицист, журналист "Эха Москвы"

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