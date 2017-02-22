Путин пустил Собянина на снос

Владимир Путин поручил мэру Москвы Серегею Собянину осуществить за два года снос всех пятиэтажек, возможно, включая и кирпичные дома, вместо их капремонта. По мнению многих экспертов, это предвыборная акция. Программа переселения из аварийной части "хрущевок" у мэра Юрия Лужкова заняла 15 лет, причем во времена роста доходов города.

Уплотнительная застройка территории высотными домами без достаточной инфраструктуры ведет к перенаселению и так задыхающегося от притока новых и новых мигрантов города. Собянин уже сказал о неприемлемости "коммерческого выкупа". Власти Москвы собираются через Госдуму срочно поменять законодательство, что вызывает подозрения в желании снизить нормы предоставления площадей и отказаться от предоставления квартир в том же районе.

Что такое новый снос старых пятиэтажек: открытый PR мэра, благо для части москвичей или афера в пользу хозяев столичного строительного комплекса?

Старт избирательной кампании в Москве обсудят соперники нынешнего мэра: претендент на роль единого кандидата демократов Дмитрий Гудков и глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.

Ведет передачу Михаил Соколов.