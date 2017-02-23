Сирийская оппозиция освободила центр Эль-Баба от бойцов ИГ

Сирийская оппозиция при поддержке турецкой армии практически полностью овладели центром города Эль-Баб и начали зачищать город от бойцов группировки "Исламское государство" (запрещенной в России). Об этом в четверг сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства обороны Турции.

Турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что сейчас оппозиция занимается разминированием бомб и взрывчатки, заложенной террористами. Как рассказал изданию один из бойцов, участвовавших в штурме, часть террористов скрывается в вырытых ими подземных тоннелях.

Эль-Боб находится в 30 километрах от границы Турции. В декабре к городу подошли турецкие войска и отряды оппозиции. Власти Турции говорили, что операция по освобождению города занимает больше времени, чем ожидалось, из-за гражданского населения, которое находилось в городе.

Ранее сообщалось, что в Мосуле продолжаются бои правительственной армии при поддержке США за аэропорт. Военным удалось отбить взлетно-посадочную полосу у бойцов ИГ.

