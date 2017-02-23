Рамзан Кадыров в своем Инстаграме проклял Иосифа Сталина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в годовщину депортации чеченского и ингушского народов проклял Иосифа Сталина. В своем Инстаграме Кадыров заявил, что во время Великой Отечественной войны на стороне Советского Союза сражались "тысячи и тысячи чеченцев". "В благодарность за это Сталин расправился с чеченским народом", – заявил глава республики.

Он добавил, что тем, кто "стремиться героизировать" советского вождя и приписывает "ему одному победу в Великой Отечественной войне, следует вспомнить, что на фронтах и в тылу погибли десятки миллионов человек". "Это они победили фашизм, а не Сталин!" – заявил Кадыров.

23 февраля 1944 года по приказу Сталина началась депортация чеченцев и ингушей в Среднюю Азию – их обвинили в пособничестве "фашистским оккупантам". Всего были сосланы около полумиллиона человек, более половины из них погибли. Вернуться на родину оставшиеся в живых чеченцы и ингуши смогли только в 1957 году.

В Ингушетии сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине депортации. В Чечне какие-либо официальные траурные акции на 23 февраля не запланированы – Кадыров четыре года назад перенес день скорби на 10 мая. Он объяснил это тем, что трагические даты в истории чеченского народа не должны совпадать с общегосударственными российскими праздниками.