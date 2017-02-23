В Ингушетии вспоминают жертв сталинской депортации 1944 года

В Ингушетии прошел митинг памяти, посвященный 73-й годовщине депортации ингушского народа. В акции у мемориала жертвам политических репрессий в Назрани участвовали около пяти тысяч человек. На мероприятии выступил глава республики Юнус-Бек Евкуров. Он назвал ответственных за депортацию ингушей в 1944 году "террористами", сообщает "Интерфакс".

Всего в Ингушетии на сегодня запланированы более 60 памятных мероприятий, в том числе "уроки мужества" в местных школах, выставки и "круглые столы". Накануне депутаты Народного собрания республики приняли законопроект о запрете увековечивать в регионе память Иосифа Сталина, а также публично оправдывать или одобрять его деятельность.

23 февраля 1944 года по приказу Сталина началась депортация чеченцев и ингушей в Среднюю Азию – их обвинили в пособничестве "фашистским оккупантам". Всего были сосланы около полумиллиона человек, более половины из них погибли. Вернуться на родину оставшиеся в живых чеченцы и ингуши смогли только в 1957 году.

В Ингушетии памятные мероприятия 23 февраля, посвященные депортации, проходят ежегодно. В Чечне уже четвертый год этот день официально не отмечают – глава республики Рамзан Кадыров перенес день скорби на 10 мая. По его мнению, трагические даты в истории чеченского народы не должны совпадать с общегосударственными российскими праздниками.