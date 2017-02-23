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Новости

В Москве отпускают задержанных на концерте "Дезертир-фест"

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В Москве начали отпускать задержанных на антивоенном концерте "Дезертир-фест".

По информации портала ОВД-Инфо, в ОВД "Кузьминки" со всех 25-и человек взяли объяснения, но протоколов не составляли.

В ОВД "Рязанский" задержанным сказали, что они участвовали в незаконном мероприятии, и забрали паспорта.

Ещё одну группу зрителей и музыкантов отвезли в ОВД "Выхино".

Ранее сообщалось о задержании порядка 60 человек во время проверки документов на концерте "Дезертир-фест".

Он проходил под лозунгом "Против милитаризма, капитализма и фашизма!". Его организаторы выступают за отмену воинской повинности.

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