В Москве отпускают задержанных на концерте "Дезертир-фест"

В Москве начали отпускать задержанных на антивоенном концерте "Дезертир-фест".
По информации портала ОВД-Инфо, в ОВД "Кузьминки" со всех 25-и человек взяли объяснения, но протоколов не составляли.
В ОВД "Рязанский" задержанным сказали, что они участвовали в незаконном мероприятии, и забрали паспорта.
Ещё одну группу зрителей и музыкантов отвезли в ОВД "Выхино".
Ранее сообщалось о задержании порядка 60 человек во время проверки документов на концерте "Дезертир-фест".
Он проходил под лозунгом "Против милитаризма, капитализма и фашизма!". Его организаторы выступают за отмену воинской повинности.
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