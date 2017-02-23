Парламент Нидерландов ратифицировал пакт об ассоциации ЕС и Украины

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Евросоюза и Украины.

"За" проголосовали 89 из 150 депутатов Палаты представителей. 55 были против.

Теперь документ должна рассмотреть верхняя палата парламента - Сенат.

В случае одобрения, соглашение должен подписать король, а затем оно будет передано в Брюссель.

Нидерланды остаются единственным членом Евросоюза, не ратифицировавшим договор.

На референдуме в апреле 2016 года более 60 процентов голландцев высказались против договора с Киевом. После этого власти Нидерландов начали переговоры с Брюсселем о внесении изменений в документ.

В декабре 2016 года главы стран ЕС согласились учесть требования Амстердама и приняли документ, разъясняющий некоторые положения соглашения о более тесных политических и экономических отношениях с Украиной.

