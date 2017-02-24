"То чувство, когда согласен с Кадыровым"

День защитника Отечества 23 февраля празднуют далеко не все россияне. У многих эта дата ассоциируется прежде всего с началом депортации чеченцев и ингушей, которую провели по приказу Сталина в 1944 году.

Yulia Yuzik

Малоизвестная дата: 23 февраля 1913 г в Петербурге произошёл арест Иосифа Джугашвили (Сталина), после чего он был отправлен в последнюю самую тяжёлую ссылку его жизни, в Туруханский край, откуда он не сможет бежать и едва не сойдёт с ума от тяжелейшей депрессии.

Он ничего не забывал и не прощал, и придя к власти, отправил в ссылку и под аресты всю страну.

Именно на 23 февраля 1944 года он назначит начало операции "Чечевица", отправив ссылку чеченцев и ингушей в ледяную казахскую степь в товарных вагонах, только в пути погибнут по официальным данным более 1200 человек, из более полумиллиона человек ссыльных вернутся только 140 тысяч, по официальным данным.

Помним.



Marya Tyazhkun

ну вот, кстати, да. День памяти о депортации чеченцев, ингушей и кабардинцев. Это намеренное издевательство было или, как это часто случается, просто недогляд и невежество - выделить именно этот день в качестве дня защитника Отечества? Я так и не могу определить для себя, как к этому относиться.

Ильмудин Соипов

Сегодня с утра только и делал, что отвечал на поздравления от друзей в ОК и ФБ. Объяснял им всем, что 23-февраля для чеченцев и ингушей не является праздником. Это самый чёрный день в нашей истории. Они извинялись и выражали слова сочувствия....И так каждый год. Они забывают. А я уже никогда не смогу забыть.

Кох Альфред

Да, кстати. Я сегодня не праздную день защитника Отечества. Я сегодня с чеченцами и ингушами вспоминаю депортацию.

И хотя их депортировали 23 февраля 1944 года, а советских немцев в августе-сентябре 1941, но в связи с отсутствием конкретной даты депортации советских немцев, я решил вспоминать депортацию вместе с вайнахами.

Не важно, когда она началась. Важно, что немцы с вайнахами вместе оказались в этой беде. И вместе, бок о бок, в Казахстане и Сибири - выстояли.

Я вспоминаю своих деда и бабку, которые умерли в ссылке. Я вспоминаю всех умерших от голода в лагерях. Всех расстреляных "врагов народа".

Также как и у остальных репрессированных народов, 50% советских немцев умерло во время депортации и ссылки.

Вечная им память.



Ekaterina Barabash

23 февраля 1944 года защитники Отечества погрузили в эшелоны около полумиллиона человек - в основном чеченцев и ингушей. Так страна отметила очередной день Красной Армии - тот, что теперь гремит салютом как День защитника Отечества. Праздничные эшелоны отправились в Казахстан и Киргизию. В пути следования родилось 56 человек, умерло 1272 человека, «что составляет 2,6 человека на 1000 перевезённых", как впоследствии рапортовали ответственные за операцию. Всего с момента выселения и до 1 октября 1948 года в ссылке родилось 28 120, а умерло 146 892. Их никто не защитил от Отечества. С праздником!

Илья Тилькин

Было это в Джейрахе, в Ингушетии, несколько лет назад. Сидевшая напротив меня немолодая женщина тихим спокойным голосом рассказывала мне, что родилась в вагоне для мертвых. Мать ее - молодая совсем девчонка - отдала золотые сережки охраннику, чтобы во время короткой остановки он перевел ее в последний вагон, куда складывали трупы (хоронить по дороге запрещалось). Ее родные затерялись при погрузке, и она не могла рожать при всех, в теплушке.

- Почему? - спросил я тогда.

- Этикет... - загадочно сказала моя собеседница. И, помолчав, продолжила: - Знаешь, от чего в дороге погибла большая часть наших женщин? От разрыва мочевого пузыря. Они просто не могли "сходить" в эту общую дырку в полу вагона. Этикет...

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица". Еще одна дырка в нашей памяти. И совести.

Леонид Гозман

Если бы мы были нормальной страной, то сегодня, в День Депортации, во всех церквях, мечетях и синагогах проводились бы траурные службы, а президент страны был бы в Грозном и Магасе, преклоняя колени перед памятью жертв. А по телевизору весь день шли бы фильмы о депортации и о судьбах тех, кто пал жертвой людоедского режима. А певцы Империи заткнулись бы хоть на один этот день.

Но, нет! Мы никому не отдадим повод выпить, поздравить мужчин и рассказать самим себе, что «Можем повторить», что «от тайги до британских морей» и далее по списку. А по телевизору еще раз скажут, что все вокруг враги, что скоро мы освободим Киев и, наверное, Варшаву и Таллин – они же хотят этого, они ждут, там братья! И так это будет убедительно и весело, что народ опять поверит, а когда одумается, будет поздно.

То, что в Чечне этот день так и не стал официальным днем скорби, давно ставили в упрек Рамзану Кадырову.

Renat Davletgildeev

В этот день глава Чечни Рамзан Кадыров не молится. Не молчит. Не плачет об этой страшной трагедии. А отмечает праздник - День защитника отечества. Такого же, наверное, защитника, как комиссар Михаил Гвишиани. "Долг потомков – сохранить память о героических предках, отдавших свои жизни ради мирного будущего своей страны, ради нашего с вами будущего, будущего наших потомков", - пишет он на сайте главы Чечни: http://www.chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=19301

Anastasia Kirilenko

23 февраля 1944 года началось массовое выселение всех чеченцев и ингушей в товарных вагонах в Казахстан. По дороге и на месте ссылки умерла половина из них. Выселение сопровождалось казнями немыслимой жестокости, такими как расстрел пациентов больницы и массовым сожжением "нетранспортабельных" людей в конюшне, включая грудных детей, в Хайбахе Галанчожского района. Галанчожский район сегодня закрыт. Следствие по Хайбаху начинали в 90-е в Главной военной прокуратуре, но затем похоронили. Кадыров приказал разобрать мемориал депортации в Грозном - пару лет назад. Фильм "Приказано забыть" о депортации чеченцев и ингушей запретили в России. В российских учебниках практически не изучают сталинские депортации и население очень удивляется, когда кто-то хочет отделиться от метрополии. Так не может продолжаться.

Андрей Гладченко

Кстати, а Кадыров запретил отмечать печальную дату депортации чеченцев. Угадайте, чем мотивировал?

Правильно. Он сказал, что они САМИ ВИНОВАТЫ.

За проведение конференции в память о депортации вот уже три года сидит за решеткой активист Руслан Кутаев, которого организация "Мемориал" признала политическим заключенным. Вот что писал о нем год назад Илья Яшин:

Стоит отметить, что Рамзан Кадыров фактически запретил мероприятия, напоминающие о тех драматических событиях. Более того — людей, которые такие мероприятия проводят, преследуют местные силовики.

В 2014 году общественный деятель Руслан Кутаев организовал в Грозном конференцию, посвященную памяти о депортации. Это мероприятие состоялось без согласования с властями и шло вразрез с официальной позицией Кадырова. Одновременно проходила сочинская Олимпиада, и народу было приказано веселиться, а не вспоминать трагедию.

На следующий день после конференции Кадыров вызвал всех участников собрания и отчитал их в весьма жесткой форме. Кутаеву звонил ближайший соратник Кадырова Магомед Даудов (кличка — Лорд) и требовал явиться к главе республики, но тот проигнорировал вызов. На следующий день Кутаев был арестован по обвинению в хранении наркотиков, которые были подброшены ему при задержании. На суде Кутаев заявил, что прямо из дома его забрали полицейские и после избиения доставили в подвал одного из правительственных зданий Чечни, где его пытал электрошокером, приставив тесак к горлу, Тамерлан Мусаев, начальник охраны «Лорда».

Но в этом году в мироздании что-то сломалось, и Рамзан Кадыров не только помянул жертв депортации публично, но и проклял Иосифа Сталина.



Многие внезапно для себя обнаружили, что поддерживают Кадырова.

​

Alexandr Minjurenko

Хоть в чём-то мы с Кадыровым совпадаем, кроме того, что Волга впадает в Каспийское море.

Andrey Nadein

Вот уж не думал, что буду в чем-то согласен с Кадыровым

Маргарита Горских

Впервые согласна с Кадыровым от первого до последнего слова.

Будь проклят людоед и его поклонники.

Комментаторы отмечали, что сталинисты почему-то не спешат критиковать в ответ главу Чечни.

Evgeny Belyaev

Теперь ждем, кто из известных сталинистов - найдет в себе смелость ответить публично. Это ведь не на Поклонскую наезжать.

Александр Куликов

А вот это забавно. Обычно защитники Сталина моментально вскидываются на его защиту, но в этот раз мы их не услышим, ибо они всегда выступают на той стороне, на которой сила, а против нее они и слова не скажут.

Александр Фельдман

Не слышу возмущения ни журналиста Проханова, ни историка Жукова, ни радиоведущего с прищепкой на носу Володарского... Где вы, защитнеги отца народов? :D

Сергей Лойко

Наконец в России придумали способ борьбы со сталинизмом. Теперь ни одна сволочь не вякнет??? Думаю, однако, что вякнут. Скажут дугины, кургиняны, прохановы: "Да, Рамзан Ахматович, вы правы! С чеченцами неудобно получилось. А в остальном то: индустриализацию провели, войну выиграли, были с сохой, стали с бомбой ... Но оглядываться теперь будут. Особенно в лифтах и на мостах. Сталин ведь своих косил почище смерти с косой...



Рамзан Кадыров умеет добиваться извинений от тех, кто его обидел, напоминают в Сети.

Saida Khatit

Пока сталин не извинится перед кадыровым, вся эта <ерунда> в россии не прекратится.



Всеволод Кисиленко

Когда Кадыров станет президентом России, 23 февраля станет "Днем извинений".

Но проклятия проклятиями, а днем скорби в Чечне, согласно указу Кадырова четырехлетней давности, по-прежнему официально остается 10 марта – глава республики перенес его, чтобы ничто не мешало проводить 23 февраля праздничные мероприятия. Многие считают, что примером для Чечни могла бы послужить соседняя Ингушетия.

Аза Манкиева

Что особо хочу отметить, что в Ингушетии достойно отнеслись и относятся к столь скорбной дате. Проходят мероприятия, приуроченные ко дню высылки. Телевидение, газеты хорошо освещают эту тему. Никакого замалчивания. Вы скажите: "Разве это достижение?". Я скажу да, учитывая современные условия и памятуя о состоянии дел в соседнем регионе. Нам откровенно завидуют.

Слава Аллаху, что у нас в республике существует власть обладающая разумом и памятью.

Самые смелые ожидания превзошел законопроект, принятый 22 февраля этого года парламентом Ингушетии – о запрете на увековечивание памяти Сталина и публичном одобрении его действий.

Михаил Касьянов

Мы не должны забывать миллионы людей всех национальностей, убитых и искалеченных тоталитарным коммунистическим режимом.

Я всецело поддерживаю инициативу парламента Ингушетии запретить увековечение памяти убийцы и тирана Сталина. Это очень важно именно сегодня, когда разными путями культ Сталина пытаются возродить в нашем обществе. Я считаю, что закон, запрещающий прославление Ленина, Сталина и их приспешников, должен быть обязательно принят на федеральном уровне. Только через осуждение коммунистического режима и его деяний мы сможем начать строительство новой и свободной России. Именно поэтому наша партия приняла недавно декларацию о необходимости системной декоммунизации.

Скорблю вместе с чеченским и ингушским народами.

Андрей Стругацкий

Понятно, что это решение принято в связи с завтрашней годовщиной депортации чеченцев и ингушей. Тем не менее скажу совершенно искренне: ингуши - молодцы! Так держать!

Неплохо было бы, кстати говоря, распространить эту практику на территорию всей страны. Причём не только запретить установку памятников кровавому упырю, но и прекратить пиарить его по телевизору, не выпускать огромное количество восхваляющей изверга книжной макулатуры, перестать с придыханием говорить о каких-либо "успехах" и "заслугах" главного убийцы. Может быть, в этом случае количество безмозглых почитателей чудовищного "кремлёвского горца" несколько сократилось бы.

Ведь место этого персонажа - однозначно в аду! И нигде более...

И ещё раз: моя благодарность депутатам Народного собрания Ингушетии! Создан отличный и абсолютно правильный прецедент!

​

Oleg Pshenichny

Давайте напишем петицию ингушским депутатам, может они и с Лениным разберутся?

Илья Бахтин

Сегодня в Ингушетии, а завтра в России. Сегодня Сталин, а завтра коммунизм.

Некоторые комментаторы, впрочем, видят в законопроекте посягательство на свободу слова.

Alexey Evgenjevich Ostaev

Меня просто поражает рьяное рвение тех "либералов и демократов", которые призывают запрещать и наказывать за различные мнения и высказывания. Оговорюсь сразу: никакой я не сталинист и считаю Сталина преступником мирового масштаба, убийцей и вампиром. Однако я ни за что бы не стал запрещать, тем более наказывать, за мнения и высказывания тех, которые Сталина считают гением, отцом народов, индустриализатором России, победителем гитлеризма и т.п.

Что тут сказать? Авторы этого законопроекта, очевидно пострадали сами или их родители от кровавого тоталитарного режима, но, тем не менее, сами являются продуктами этого режима, который стремился всё запрещать, затыкать рты и наказывать за инакомыслие.

Другие напоминают, что закон ограничивает только публичную пропаганду сталинизма.

Биржан Чукин

К закону дано пояснение. Этот закон не запрещает портреты Сталина дома. Не запрещает иметь иное мнение о нем. Не запрещает иметь соответствующую литературу, фильмы. Это пожалуйста.

Этот закон - выражение позиции государства. Государство выразило свое мнение. Оно имеет на это право. И имеет право запретить публичную пропаганду.

Например: материться на улице - правонарушение. Антиобщественное поведение. Штраф. Но дома, с друзьями на шашлыке и пр. - можешь материться сколько душе угодно.

Примерно так.

Впрочем, в тот же день, когда приняли антисталинский закон, спикер ингушского парламента Зелимхан Евлоев предложил перенести день скорби и в Ингушетии – на 30 октября, чтобы 23 февраля ингуши, "как граждане Российской Федерации, отмечали как большой и великий для нас праздник". ​Одобрения со стороны общественности он не дождался.

Башир Аушев

Все это было отвлекающим 'благородным ' поступком от наших депутатов перед большим позором..

Ингуш Ингушский

Вот они горе депутаты, вот из за таких предателей наш народ был сослан в Сибирь, Сначала предали Пригородный район, потом отказались от выборов, проведя фиктивный съезд, далее написали донос в Москву на свой же народ, а сегодня траур хотят заменить на праздник.

Эти люди хуже сталина и берия, наверное сталин в гробу перевернулся узнав об ихней инициативе...

Юни Успанов

Понимаю так, что это был последний год, когда уже и в Ингушетии проводились мероприятия ко Дню Памяти и Скорби жертв депортации чеченцев и ингушей. Печально, но это так. В Чеченской Республике эта дата перенесена на другие дни и официальные власти с концертами и радостью празднуют 23 февраля. Это же будет теперь и в Ингушетии. Можно говорить,что это власти, а это мы, народ, родителей и дедов которых убивала власть руками солдат Красной Армии, будем в этот трагический для нации день вспоминать погибших, проводить свои, народные мероприятия. Но это не так. В ЧР все госслужащие задействованы в праздничных мероприятиях, все школьники на митингах, линейках и прочих сборах учеников читают стихи и поют, прославляя "день защитника отечества". Люди боятся открыто говорить о трагедии и как правило, только оставаясь наедине, роняют слезы, вспоминая убитых и проклиная убийц. Публикации официальных лиц и чиновников любого уровня пестрят радостью и праздничностью. Скоро будет "олимпиада" среди чиновников на предмет кто радостнее и громче отмечает "праздник", тем самым демонстрируя начальству свою

прогибаемость и лояльность..Теперь это же будет в Ингушетии. <...>

Возможно, власти считают, что вспоминая жертвы трагедии, люди могут потерять контроль и все может вылиться в нежелательные формы недовольства властью. Возможно боятся поисков аналогий и выводов. Может это им мешает строить "русский мир" с подобными преступными примерами. Почему нельзя позволять людям в этот день вспоминать своих родных, о днях трагедии, властям быть рядом с народом, тем более, что чиновники сами часть народа и их родных так же убивали, как и всех? Зачем переносить дату? Разве она сможет прижиться? Мы же не переносим свои дни рождения фактические на другие дни и месяцы. Мы же не переносим дату смерти родителей и не поминаем их в другие даты. Зачем переносить день трагедии целых народов?

Всеобщее возмущение привело к тому, что парламент Ингушетии поспешил дать дополнительные разъяснения.



Патриоты тем временем упрекают "либералов" за то, что те не празднуют со всем народом.



А сталинисты готовятся в очередной раз почтить память своего кумира в день его смерти, собирая деньги на ежегодное возложение гвоздик к могиле тирана на Красной площади.

Colonel Cassad

Пока Кадыров в Инстаграмме проклинает Сталина, неравнодушные товарищи продолжают акцию "2 гвоздики для товарища Сталина", которая в марте пройдет уже в 14-й раз.

5 марта 2017 года мы, простые граждане России, организуем возложение цветов к могиле И.В. Сталина. Мы считаем, что необходимо не только отдать дань памяти Вождю, но и напомнить всем о его великой роли в истории нашей Родины.

Цель акции — организация возложения, а также обеспечение добровольного сбора средств от граждан на приобретение цветов ко дню памяти Иосифа Виссарионовича Сталина, приобретение цветов и возложение этих цветов в г. Москве на Красной площади у могилы товарища Сталина 05.03.2017 года.