Правительственные силы Ирака вошли в западную часть Мосула

Правительственные войска Ирака при поддержке международной коалиции во главе с США штурмуют западную часть Мосула, сообщает Kurdistan24. Военным удалось войти в один из жилых кварталов впервые с начала операции по освобождению города от бойцов группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Также военным удалось полностью взять под свой контроль аэропорт Мосула, штурм которого начался 23 февраля. В настоящее время они продолжают бой за находящуюся около аэропорта военную базу Аль-Газлани.

Мосул был захвачен "Исламским государством" в 2014 году. Наземная фаза операции по его началась 17 октября прошлого года.

