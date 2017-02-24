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Новости

Взрыв возле освобождённого города Эль-Баб: 41 человек погиб

Сирийская оппозиция в городе Эль-Баб

Сирийская оппозиция в городе Эль-Баб

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На севере Сирии у города Эль-Баб 41 человек погиб при взрыве заминированного автомобиля. Взрыв произошёл на контрольно-пропускном пункте сирийской оппозиции. Среди пострадавших большинство - мирные жители.

В четверг, сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии удалось вытеснить исламистов из их последнего опорного пункта на северо-западе Сирии - города Эль-Баб.

В настоящее время они занимаются разминированием заложенных исламистами бомб. Некоторые из террористов по-прежнему скрываются в городе в вырытых ими подземных тоннелях.

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