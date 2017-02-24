Взрыв возле освобождённого города Эль-Баб: 41 человек погиб

На севере Сирии у города Эль-Баб 41 человек погиб при взрыве заминированного автомобиля. Взрыв произошёл на контрольно-пропускном пункте сирийской оппозиции. Среди пострадавших большинство - мирные жители.

В четверг, сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии удалось вытеснить исламистов из их последнего опорного пункта на северо-западе Сирии - города Эль-Баб.

В настоящее время они занимаются разминированием заложенных исламистами бомб. Некоторые из террористов по-прежнему скрываются в городе в вырытых ими подземных тоннелях.