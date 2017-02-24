Суд в Вене освободил Фирташа от ареста по делу об экстрадиции в США

Земельный суд Вены постановил освободить украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по делу о его экстрадиции в США. Требование прокуратуры о его задержании было отклонено. Об этом сообщил РБК источник в окружении Фирташа.

Накануне тот же суд отказался задержать бизнесмена и по делу о выдаче в Испанию. При этом его обязали не покидать Австрию и забрали у него загранпаспорт.

Сообщается, что окончательно вопрос об экстрадиции Фирташа в США решит австрийский федеральный министр юстиции.

Последние несколько лет Фирташ находится в Австрии, где его впервые задержали в марте 2014 года по запросу США, обвиняющих бизнесмена в подкупе чиновников в Индии для получения лицензии на добычу титаносодержащих минералов. Тогда его отпустили под залог в 125 миллионов евро, который – по данным "Немецкой волны" – внесли российские предприниматели братья Аркадий и Борис Ротенберги, входящие в ближайшее окружение президента Владимира Путина. В 2015 году суд в Вене постановил отказать в экстрадиции Фирташа в США. Однако это решение обжаловала прокуратура, и 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены постановил все же выдать бизнесмена Америке.

Выдачи украинского олигарха требует и Испания, где он подозревается в связях с организованной преступностью и отмывании 10 миллионов евро.



