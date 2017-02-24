Ирак направил авиацию в Сирию для авиаударов по исламистам

Ирак направил авиацию в Сирию для бомбардировок позиций исламистов. Иракский премьер-министр Хейдар аль-Абад отдал приказ ударить по объектам, контролируемым запрещённой в России экстремистской группировкой "Исламское государство".

По информации спецслужб Ирака, именно с территории селений на границе двух стран планировались теракты в Багдаде. Иракский премьер подчеркнул, что бомбардировки будут проводиться в координации с операцией по восстановлению правительственного контроля над Мосулом.

В Ираке сохраняется напряжённая обстановка в связи с активностью джихаистов. "Исламское государство" регулярно совершают теракты, жертвами которых становятся десятки человек. В июле прошлого года в результате самого крупного из них погибли почти 300 человек, cотни были ранены.

Операция по восстановлению контроля над Мосулом началась в октябре прошлого года. Исламисты захватили город в 2014 году. На этой неделе иракским военным удалось полностью вытеснить джихадистов из аэропорта Мосула.