Финансовый прокурор выступит с заявлением по Франсуа Фийону

Финансовый прокурор Франции намерен 24 февраля выступить с заявлением по поводу обвинений в адрес кандидата в президенты от консерваторов (партия "Республиканцы") Франсуа Фийона. Об этом сообщил французский телеканал М6 ("Эм-6").

Речь идёт, в частности, о том, что жена Фийона Пенелопа фиктивно числилась помощником депутата парламента, не выполняя никакой работы, но получая приличную зарплату. Фийон отверг эти обвинения, но из-за скандала его популярность снизилась. Началось расследование.

Финансовый прокурор имеет полномочия назначить следственного судью, который принимает решения об ограничительных мерах (арест, обыск и т.п.), направить дело прямо в суд или прекратить его.

По итогам последних опросов (24 февраля), в президентской гонке на 1-м месте по-прежнему лидер ультраправых Марин Ле Пен (26 процентов голосов), на втором - кандидат-центрист Эманнуэль Макрон (23 процента), на третьем - Фийон.

Первый тур голосования на выборах состоится 23 апреля.

Во втором туре - 7 мая, по опросам, Ле Пен проиграет либо Макрону, либо Фийону.



