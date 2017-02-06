Фийон не стал отказываться от участия в выборах президента Франции

Кандидат на пост президента Франции от правоцентристов Франсуа Фийон не стал отказываться от участия в выборах главы государства и объявил о начале "новой кампании". На пресс-конференции, посвящённой финансовому скандалу вокруг его жены, Фийон назвал обвинения неоправданными и заявил, что ему нечего скрывать.

Фийон подтвердил, что действительно трудоустраивал свою жену. По словам политика, зарплата в несколько тысяч евро, котороя выплачивалась его супруге из общественных средств, вполне оправданна. Фийон пообещал опубликовать документы с данными о зарплате и налоговых выплатах его жены. При этом Фийон, подчеркнув, что ни он, ни его жена не нарушали закон, заявил, что считает необходимым извиниться перед французскими избирателями.

Кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон подвергся резкой критике из-за сообщений СМИ о том, что его жена Пенелопа якобы получала высокую зараплату за фиктивное трудоустройство. После этого рейтинг Фийона резко упал и фаворитом президентской гонки стал независимый кандидат Эммануэль Макрон.