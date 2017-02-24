ЕСПЧ потребовал от России объяснить удержание Дадина в колонии

Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей объяснить удержание активиста Ильдара Дадина в колонии. По словам адвоката активиста Ксении Костроминой, Страсбургский суд направил в правительство России запрос с требованием дать ответ об освобождении Дадина до 27 февраля.

Адвокаты Дадина обратились в ЕСПЧ с жалобой на то, что их подзащитного незаконно удерживают в колонии №5 в Алтайском крае. Аналогичные обращения были направлены в Федеральную службу исполнения наказаний и Генпрокуратуру России. Колонию, где содержится Дадин, из-за задержки внепланово проверит Общественная наблюдательная комиссия. 22 февраля Верховный суд России постановил закрыть возбужденное в отношении активиста уголовное дело и признать его право на реабилитацию.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии, но позднее срок был сокращен до двух с половиной лет.