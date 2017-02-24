Защита Дадина обратилась в ЕСПЧ из-за удержания его в колонии

Адвокаты оппозиционного активиста Ильдара Дадина направили обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на то, что их подзащитного незаконно удерживают в колонии №5 в Алтайском крае. Об этом написала жена Дадина Анастасия Зотова в своем твиттере.

Адвокаты Дадина призвали ЕСПЧ вмешаться в "экстренную ситуацию". Аналогичные обращения были направлены во ФСИН и Генпрокуратуру России.

Ранее Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Алтайского края объявила о намерении провести внеплановую проверку колонии с целью выяснить причины удержания Дадина. В ОНК подчеркнули, что у колонии больше нет оснований удерживать Дадина в заключении, несмотря на то что постановление Верховного суда России об освобождении активиста еще не доставлено.

Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии, но позже срок был сокращен до двух с половиной лет. 22 февраля Верховный суд постановил приговор Дадину отменить, закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело и признать право осужденного на реабилитацию.

