Убийство Ким Чен Нама: подозреваемая думала, что участвует в розыгрыше

Подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, думала, что участвует в розыгрыше для телешоу. Она рассказала, что перед покушением неизвестный дал ей 90 долларов с просьбой брызнуть в лицо Ким Чен Наму жидкостью, похожей на "детское масло".

Сити Айсия, подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. Мужчине набросили на лицо платок с нервно-паралитическим веществом без вкуса и запаха. По данным малазийской полиции, это одно из самых токсичных веществ, когда-либо синтезированных для применения в качестве химического оружия.

В первые дни были задержаны трое человек — две женщины с вьетнамским и индонезийским паспортами и подданный Малайзии. Как заявили представители индонезийского посольства, встретившиеся с подозреваемой, на женщине нет видимых следов действия отравляющего вещества.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР.