Де Мистура: взрывы в Хомсе – попытка помешать мирным переговорам

Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан Де Мистура назвал взрывы смертников в сирийском городе Хомсе попыткой помешать мирным переговорам в Женеве. Он выразил надежду, что нападения не повлияют на ситуацию на переговорах.

В субботу группа из шести смертников подорвалась возле штаб-квартиры Службы госбезопасности и Здания военной разведки в Хомсе. Погибли более 40 человек. Ответственность за теракт взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх", в которую входит, кроме прочих, запрещенная в России организация "Фронт ан-Нусра".

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщает, что после взрывов произошли вооруженные столкновения, центр города оцеплен. После серии атак сирийская армия нанесла авиаудары по позициям повстанцев в Хомсе.

