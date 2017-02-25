На западе Сирии жертвами нападений стали десятки человек

На западе Сирии, в городе Хомс, при подрыве смертников у зданий, где расположены службы безопасности, погибли более тридцати человек, сообщил Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. Власти провинции Хомс подтвердили информацию о нападениях и сообщили иные сведения о жертвах – погибли 20 человек.

Шестеро смертников совершили нападения, заявил агентству AFP глава Сирийского правозащитного центра. Сирийское государственное телевидение подтверждает эту информацию. Среди погибших есть высокопоставленные сирийские военные. Правозащитники сообщают, что после взрывов произошли вооруженные столкновения, центр города оцеплен.

Ответственность за организацию и осуществление взрывов взяла на себя террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России.