Власти США отказали во въезде номинанту на "Оскар" из Сирии

Иммиграционные власти Соединённых Штатов отказались впустить в страну сирийского кинооператора Халеда Хатиба, участвовавшего в работе над наминированным на "Оскар" фильмом о гражданской войне в Сирии. Как сообщает агентство Associated Press, оператору была ранее выдана американская виза, а отказ во въезде он получил в последнюю минуту.

Министерство внутренней безопасности США объяснило отказ наличием "негативной информации" о сирийце. Как отмечает Associated Press, эта формулировка может обозначать как связи с экстремистами, так и обычное нарушение визового режима.

"Белые каски" — фильм о людях, спасающих сирийцев, пострадавших во время гражданской войны. Картина номинирована на "Оскар" в категории "лучший документальный короткометражный фильм". Церемония "Оскар" пройдёт в Лос-Анджелесе в ночь на 26 февраля.

26 января президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении борьбы против нелегальных иммигрантов. Указ о мигрантах, запрещающий въезд в США гражданам некоторых стран с преимущественно мусульманским населением, оспорил судья в Сиэтле. Администрация Трампа подала иск в апелляционный суд в Сан-Франциско, но проиграла спор.